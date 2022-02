Co dělat se zbylými bílky: Toto jsou nejlepší triky naších babiček

Ne vždy potřebujete při vaření z vajec obě části. Většinou zbývají bílky. Víte, co s nimi dělat, aby se vám nehromadily v lednici? Máme pro vás hned několik tipů!

Při vaření a pečení občas nastane situace, kdy zbývají nespotřebované bílky. Člověk pak často přemýšlí, na co je využít a zbytečně neplýtvat surovinami. Jak se dají uchovat co nejdéle a jak je možné je upotřebit? Poradíme vám!

V lednici pár dní vydrží

Pokud nechcete bílky využít ihned, můžete je na pár dní uchovat v lednici a vydrží vám tak týden. Aby vám nevyschly, je lepší je uložit do uzavíratelné sklenice či krabičky.

Omeleta nemusí být jen z celých vajec, jak jste běžně zvyklí. Zdroj: shutterstock.com

Mrazák je varianta na dlouho

Jestliže budete bílky využívat až za delší dobu, je vhodné je dát do mrazáku, kde je můžete skladovat klidně i celý rok. Máte hned několik možností. Na víčko krabičky či kelímku napište, kolik bílků obsahuje a kdy jste je zamrazili. Budete tak mít lepší přehled o jejich stáří. V případě, že je budete potřebovat, nechte je rozmrazit v chladničce do druhého dne a pak je použijte jako čerstvé. Další způsob je ještě praktičtější. Nalijte bílky do nádoby, v němž se vyrábějí ledové kostky. Až bílky ztuhnou, můžete je přendat do speciálního pytlíku nebo krabičky. Nemusíte se obávat, že by zmrzlé bílky ztratily svou funkci.

Vaše pečivo bude plné lesku

Pečete si domácí housky či rohlíky? Využijte zbylé bílky a těsto na pečivo jimi před pečením potřete. Díky tomu vytvoříte na povrchu nádherně lesklou glazuru, která báječně vypadá i na burgrových bulkách či bagelech. Dokonce je můžete posypat kořením, mákem a různými semínky, protože na něm budou díky bílku lépe držet.

Bílková omeleta

Omeleta nemusí být jen z celých vajec, jak jste běžně zvyklí. Někdo dokonce žloutky nemá rád, a právě pro tyto strávníky je to skvělá varianta pokrmu k lehké večeři. Bílky totiž můžete zkombinovat se vším, co máte rádi. Tady se fantazii opravdu meze nekladou. Skvěle se hodí jakákoliv čerstvá zelenina jako jsou rajčata, papriky cuketa či lilek. A na dochucení samozřejmě bylinky nebo i houby a žampiony. Je to jen a jen na vás.

Vyrobte si sladké ořechové mlsání

Příprava této dobroty je velice jednoduchá a rychlá. A jestli chcete, aby byly vaše karamelizované ořechy neodolatelné, bude se vám při jejich přípravě hodit bílek. Nejprve si připravte směs. Budete potřebovat mletou skořici, chilli a krupicový cukr. Všechny ingredience promíchejte a každý ořech obalte nejprve v našlehaném bílku a hned potom i v připravené směsi. Pak už jen stačí kousek po kousku položit do pekáčku na pečící papír a vložit do středně vyhřáté trouby na pár minut, než se směs na ořeších zabarví do zlatova.

Majonéza z bílků

Majonéza nemusí být vždy jen ze žloutků, a tak pro vás máme tip na změnu. Množství záleží na vás podle počtu bílků, které chcete zpracovat, jen navyšte i ostatní ingredience. Budete potřebovat 1 bílek, 1 lžičku octa, 1/2 lžičky dijonské hořčice, 1/2 lžičky pepře, 100 ml olivového oleje a sůl na dochucení. Do úzké nádoby vložte všechny suroviny najednou a mixujte až do požadované hustoty. Na závěr už jen dosolte dle vaší chuti.

Kdo by neznal sladké pusinky! Jsou skvělou možností, když vám přebývají doma vaječné bílky. Zdroj: shutterstock.com

Klasikou jsou pusinky

Kdo by neznal sladké pusinky! Jsou skvělou možností, když vám přebývají doma vaječné bílky. Na bílky ze 4 vajíček si připravte 200 až 300 g moučkového cukru. Podle toho, jak moc chcete mít ve výsledku pusinky sladké. Nejprve vyšlehejte bílky, a to opravdu do tuhého sněhu. Pak za stálého šlehání přidávejte po částech připravený cukr. Ve chvíli, kdy vám vznikne tuhá hmota, můžete na plech vymazaný máslem nebo vyložený pečícím tvarovat pusinky. Buď klasickou zdobičkou nebo stačí udělat lžičkou stejně velké hrudky. Sněhové pusinky pečte při 100 až 150 °C po dobu asi 15 minut. Poté snižte teplotu na 50 °C a pusinky ještě dosušte. Snížením teploty dosáhnete toho, že vám pusinky zůstanou krásně bílé.

