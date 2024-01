Pokud chcete ušetřit a zároveň mít vydatnou a plnohodnotnou večeři na celý týden, tyto metody, jak ušetřit, jsou přímo pro vás. Zasytí, obsahují vše, co vaše tělo potřebuje a nestojí více než 50 korun.

Metoda “co dům dal” umí postavit pestrý jídelníček i z naprosto základních surovin. Finančně se vejdete do 50 korun na jeden pokrm a budete mít vyvážené jídlo pro celou rodinu. Základem úspěchu je si vše řádně naplánovat. Podívejte se, jaké suroviny již v lednici či ve spíži máte a jaké vám chybí. Také se s rodinou domluvte, kolikrát týdně chcete k večeři pokrm s masem. S bezmasými jídly se dá večeře do 50 korun složit jedna báseň, ale to by vám chyběl značný příděl bílkovin. Proto postupujte chytře a vyvažte kvalitní maso levnými přílohami. Když si vše dobře naplánujete, vyvážíte tím finance tak, že každá večeře bude stát v přepočtu 50 korun či méně.

Výhody a nevýhody slev

Slevy jsou určitě výhodná věc, když chcete ušetřit. Dávejte však pozor, abyste se nenechali zlákat produkty se slevami, které buď nestihnete spotřebovat, nebo neodpovídají vyváženému jídelníčku. Tři tabulky čokolády za cenu dvou zní sice lákavě, ale nemusí se stoprocentně vyplatit. Držte se slev, které se shodují s vašimi připravovanými pokrmy. Pokud máte v plánu kuře s bramborami, sleva na čokoládu vás jen donutí utratit peníze za něco, co nepotřebujete.

Nenechte se zmást slevami v obchodech a koncentrujte se jen na věci, které opravdu využijete a spotřebujete.

Improvizace v kuchyni

Pokud chcete ušetřit co nejvíce, spoléhejte především na základní suroviny. Právě s těmi vyčarujete i několik kombinací nejrůznějších pokrmů a většinou se dají sehnat za velmi levno. Mnoho příloh, které stojí v supermarketech několik desítek korun, lze snadno připravit i doma. Stačí jen koupit suroviny, vyhledat recepty a pustit se do práce. Když koupíte pouze suroviny, ušetříte minimálně o polovinu více, než kdybyste koupili hotový produkt. A hlavně budete mít sami ze sebe dobrý pocit, že jste zvládli udělat například vlastní nudle do polévky úplně sami. Zkrátka se nebojte improvizovat a zapojte fantazii. Určitě se vám to vyplatí.

