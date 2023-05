Kaše Bryja: Geniálně jednoduché vynikající zapomenuté jídlo starých Slovanů

Naši předkové měli dobrý apetyt. Některá jejich jídla, jako třeba kaše Bryja, by nám chutnala i dnes. Přesvědčte se sami a ochutnejte ji!

Archeologové našli zbytky připálených jídel Slovanů. Podle nich dokázali odhadnout tehdejší jídelníček. Co jedli naši předkové? Jelikož to byli zemědělci, tak základem jejich pokrmů byla zejména rostlinná strava. Šlo zejména o zeleninu, obilniny, zejména proso, krupici a jáhly.

Pestrost jídelníčku zajišťovaly mléčné výrobky, ryby, rostliny nebo houby. A co takové maso? U Slovanů hrála pečínka kupodivu „druhé housle“. Ve vykopávkách starých slovanských hradišť se kosti ze zvěřiny moc nenašly. Slované totiž nebyly žádní lovci a pečínku si dopřávali jen o svátcích. Populárnější pro ně bylo sušené maso, které se udilo studeným a teplým kouřem. Sušené masové pochoutky tak měly různé chutě i rozdílnou trvanlivost.

Naši předkové měli v oblibě proso a jáhly. Zdroj: Profimedia

Milovníci sýra

Vzhledem k tomu, že Slované chovali hospodářská zvířata, měli neustále přístup k čerstvému mléku. To jim umožnilo vlastní výrobu sýra. Dopřávali si i podmáslí a syrovátku. Slovanské hospodyně se v kuchyni zase tak nepředřely. Na běžném denním menu byla totiž jídla z jednoho hrnce. Vařívaly se různé polévky s nudlemi, kroupami, obilovinami, houbami nebo úrodou ze zahrádky. Oblíbená byla třeba mrkev, zelí, cibule, kopr, luštěniny nebo tuřín.

Spousta teplých jídel starých Slovanů měla polotekutou konzistenci. Oblíbené byly zejména obilné kaše z prosa, pšenice a ječmene. Když se dělávaly nasladko, přidávalo se do nich mléko, med, sušené ovoce a lesní plody. Slaná verze se často podávala jako příloha k masu nebo rybám. Aby jídlo hezky „klouzalo“ do žaludku, zapíjeli ho naši předkové především pivem, březovou mízou, obyčejnou vodou či bylinkovými vývary.

Staří Slované milovali mléčné výrobky. Zdroj: Profimedia

Vyzkoušejte jídlo našich předků

Přestože Slované nebyly žádní boháči, jejich jídelníček byl poměrně pestrý. Chcete ochutnat něco z jejich kulinářského repertoáru? Pak vyzkoušejte kaši Bryja, která byla oblíbeným pokrmem chudých horalů. Patřila také mezi tradiční vánoční jídla.

Vařívala se buďto naslano (z luštěnin, pastyňáku) nebo nasladko a připomínala tím křížence mezi krupicovou kaší a kompotem. Naši předkové v ní „utopili“ všechno, co měli doma. Hrnec s Bryjou býval denně k dispozici na kamnech, kdyby náhodou někdo měl hlad. Zkušení jedlíci kaší ale věděli, že i když není Bryja ohřátá, stejně dobře chutná i studená. Ochutnejte tenhle starý pokrm i vy. Budete mile překvapeni!

Sladká kaše Bryja

Připravte si 200 g jablek, hrušek, případně švestek, 300 g 18 % smetany, 2 lžíce pšeničné muky, skořici, cukr, špetku soli a včelí med. Ovoce očistěte a nakrájejte na kousky. Přesypte do kastrolu s menším množstvím vody a lehce ho svařte. Poté do něj přilijte smetanu smíchanou s moukou. Směs ochuťte solí, skořicí a cukrem. Kaši můžete jíst samotnou, případně do ní (podle polského receptu) můžete přidat i nudle nebo nastrouhaný perník.

Sladká verze kaše Bryja bývala s jablky. Zdroj: Profimedia

