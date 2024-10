Ani jogurt, ani kousek ovoce: Tohle jedí výživoví poradci na podzim k večeři

close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 26. 10. 2024 clock 3 minuty video

Co jíst na podzim, aby tělo dostalo všechno, co potřebuje? Jak se dny zkracují a teploty klesají, naše tělo touží po sytějších a teplejších pokrmech, které ho nejen zahřejí, ale i podpoří imunitní systém. Podzimní večeře by měly být o něčem jiném. O čem?

Podzim je obdobím, kdy se naše stravovací návyky přirozeně mění. Podzimní večeře by měly být teplé, syté a plné chutí, aby zahřály a dodaly tělu vše potřebné. Zapomeňte na lehké jogurty nebo ovoce, výživoví poradci doporučují něco daleko výživnějšího a přizpůsobeného sezónním potřebám těla. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Jamie Oliver – 4 pohodové recepty na podzim Zdroj: Youtube Polévky Na první pohled se může zdát, že nejlepší volbou jsou jednoduché polévky. A je to pravda. Zeleninové polévky se sezónními ingrediencemi, jako jsou dýně, batáty nebo řepa, jsou nejen zdravé, ale také skvěle zahřejí. Do polévek je vhodné přidat luštěniny, například čočku, která dodá bílkoviny, nebo cizrnu, která je plná vlákniny. Polévky jsou snadné na přípravu, a přitom obsahují vše, co tělo potřebuje k tomu, aby se po večeři cítilo nasycené, ale zároveň lehce. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Podzimní večeře by měly být teplé, syté a plné chutí, aby zahřály a podpořily imunitní systém. Pečená zelenina Podzim je ideální dobou pro přípravu pečených pokrmů, které voní bylinkami a jsou plné chutí. Výživoví specialisté často doporučují kombinovat pečenou dýni nebo batáty s olivovým olejem, bylinkami jako je tymián nebo rozmarýn a přidat na vrch kozí sýr nebo hrst ořechů. Pokud chcete pokrm obohatit o bílkoviny, přidejte k pečené zelenině kuřecí maso nebo rybu jako je losos. Takto připravené jídlo je syté, chutné a plné zdravých tuků. Související články close Vaření a recepty Jak zničit bramboráky? Češi to dělají ve velkém, zbytečně jim zhořknou video close Vaření a recepty Křupavé pečené brambory – tajemství spočívá ve zcela nečekané přísadě video Kaše Teplé kaše jsou na podzim skvělou volbou, protože dodají tělu potřebnou energii, zasytí a zároveň zahřejí. Obilniny jako pohanka, quinoa nebo ječmen jsou plné vlákniny, která podporuje trávení, a obsahují také řadu vitaminů a minerálů, které tělo potřebuje pro správné fungování. Příprava je jednoduchá, stačí kaši dochutit sezónní zeleninou jako je špenát nebo kapusta a přidat zdroj bílkovin, například grilované kuřecí maso nebo tofu. Taková jídla jsou ideální pro chladné večery, protože tělo zahřejí, zasytí a dodají mu stabilní energii až do rána. Saláty Saláty nemusí být jen záležitostí léta. Na podzim mohou být výbornou volbou teplé saláty, které kombinují pečenou zeleninu, ořechy a sýry. Skvěle chutná například pečená dýně s kozím sýrem a vlašskými ořechy, zalitá lehkým dresinkem z olivového oleje a citronové šťávy. Když přidáte i trochu uzeného tofu nebo vařeného vejce, získáte pokrm, který je výživný, sytý a bohatý na vitamíny i bílkoviny. Ovoce má večer stopku Na podzim není ovoce a jogurt ideální volbou pro večeři, protože tělo potřebuje teplejší a sytější pokrmy, aby se vyrovnalo s chladnějším počasím. Jogurty a syrové ovoce jsou potraviny, které spíše ochlazují, což není v souladu s potřebami těla v chladnějších měsících. Navíc neposkytují dostatek energie a bílkovin, které jsou důležité pro udržení dlouhodobé sytosti a posílení imunitního systému. Zdroj: goodhousekeeping.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články