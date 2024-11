Smažené obalované kuře je jedním z nejoblíbenějších pokrmů, ale jeho příprava má svá rizika. Pokud se nedodrží základní pravidla, můžete ohrozit vaše zdraví. Co nikdy nedělat, abyste se vyhnuli nemocem a mohli si svůj řízeček nebo stripsy bez obav vychutnat?

Zkušenosti potravinářských inženýrů mluví jasně. Pokud chcete připravit obalované kuře, které bude bezpečné i chutné, musíte věnovat pozornost detailům. I malé chyby mohou mít velké následky. Vyhněte se jim a dopřejte si jídlo, na které se budete moci spolehnout.

Správné skladování masa

Kuře, které je v obchodě naskládané na ledu jedno přes druhé, není dobrá volba. Kolísání teplot způsobuje růst bakterií, které mohou způsobit zdravotní problémy. Kupujte vždy kuře z chladicích boxů s konstantní teplotou a co nejčerstvější. Na správném skladování opravdu záleží, protože jediná chyba v chladicím řetězci může znamenat zkažené jídlo.

Strouhanka na jedno použití

Častou chybou je znovupoužití strouhanky po obalování. Možná si myslíte, že by byla škoda ji vyhodit, ale zbytky strouhanky mohou obsahovat bakterie ze syrového masa, které se přenesou na jiné potraviny. Jakmile dokončíte obalování, strouhanku vždy vyhoďte. I když to může vypadat jako plýtvání, je to jediný způsob, jak předejít křížové kontaminaci jiných potravin a možnému onemocnění.

Vejce bez prasknutí

Vejce s poškozenou skořápkou mohou obsahovat mikroorganismy, které nejen ovlivní chuť jídla, ale mohou způsobit i zdravotní potíže. Před použitím vždy zkontrolujte, jestli skořápka není prasklá nebo poškozená. Pokud najdete poškozené vejce, vyřaďte ho a použijte jiné.

