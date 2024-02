Otrava jídlem hrozí častěji, než si možná myslíte. Co byste nikdy neměli dělat s vejci, abyste neohrozili své zdraví?

Vejce jsou oblíbenou a chutnou potravinou, která je zároveň součástí mnoha pokrmů. Měla by však být vždy čerstvá a zdravá. Vejce jsou bohužel každoročně příčinou některých zdravotních nesnází. Bývají kontaminována salmonelou, která je zodpovědná za 79 000 nemocí a v některých případech může způsobit i smrt. Je tedy potřeba nejen dávat pozor na každé vejce, které použijete, ale také s ním správně manipulovat.

Jak připravit vejce Benedikt podle Zdeňka Pohlreicha se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu FTV Prima:

Zdroj: Youtube

Datum spotřeby

Nikdy neignorujte datum spotřeby, které je uvedené na vajíčku. „Je to nejlepší ukazatel, jak zjistit, zda je v dobrém stavu. Pokud je vejce po datu spotřeby, je nejlepší ho vyhodit přímo do koše,“ radí Mario Sánchez, potravinářský technolog a vědecký šiřitel na blogu SefiFood. Odborník dodává, že byste se měli vždy vyhýbat i vejcím, která jsou rozbitá.

Vajíčka mají zpravidla trvanlivost tak pět týdnů, záleží však na tom, jak je skladujete. Nejlepší a nejkvalitnější jsou čerstvá vejce, proto je zkonzumujte vždy co nejdříve. Vejce starší než 10 dní je vhodné používat pouze k vaření a pečení.

Nenechávejte vejce v papírovém obalu

Jakmile si vajíčka přinesete domů, je nutné je vyndat z původního obalu. Papírové krabičky jsou plné nežádoucích mikroorganismů. Mohly by nakazit nejen vejce, ale i okolní skladované potraviny. Proto vždy vejce přendejte do čistých plastových uzavíratelných boxů, které si označte datem nákupu.

Vždy špičkou dolů

Vajíčka ukládejte vždy špičkou dolů a širší zaoblenou stranou nahoru. Pokud vejce do 10 dní nespotřebujete, je potřeba je opět otočit. Díky tomuto fíglu žloutek nepřilne ke skořápce, což zvyšuje nebezpečí infekce.

Jak udělat test čerstvosti

Že je vajíčko čerstvé, můžete zjistit jednoduchým testem. Stačí, když ho ponoříte do nádoby s vodou. Pokud se celé potopí, prošlé určitě není. Jakmile však bude plavat na povrchu, raději ho zlikvidujte.

Můžete využít i další způsob. Vejce rozklepněte na talíř a jednoduše ho prohlédněte. Nikdy by nemělo páchnout a dno skořápky by mělo být krásně čisté. Syrový žloutek i bílek by měly mít klasickou táhlou konzistenci, v žádném případě ne řídkou.

Vejce před vařením nedrhněte

Vejce je samozřejmě dobré nejprve očistit. Ale zkuste se vyhnout vodě, raději využijte suché kartáčování. Pokud je vejce opravdu hodně znečištěné použijte trochu vody, ale těsně před samotným vařením. „Dlouhým mytím se poškodí kutikuly a vejce jsou náchylnější k vnášení nečistot dovnitř,“ varuje Mario Sánchez.

