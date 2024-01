Každý člověk stárne. Jako by to nebyla už tak dostatečná přítěž, s věkem se bude muset také změnit váš jídelníček. Jinak je možnost, že si úplně zničíte srdce. Kterým jídlům se vyhnout po padesátce?

Každý stárne. To je zkrátka koloběh života. I pokud jste byli obdařeni silnými a sličnými geny, kdy od 30 vypadáte pořád stejně, i když je vám o 25 let víc, neznamená to, že funkce vašeho těla zůstávají tak mladistvé, jako vaše vzezření. To se bohužel nedá změnit ani plastikou ani kamenem mudrců. Po padesátce vcházíte do nového životního stádia, které si můžete i užít. Jen buďte připraveni, že vás čeká hodně změn. Berte to jako takovou druhou pubertu. Jak se vám bude měnit tělo, bude se měnit i váš organizmus. A jsou určité věci, kterých se budete bohužel muset vzdát. Hlavně co se týče jídla.

Video o potravinách s minimem kalorií vhodné po padesátce najdete na Youtube kanále Jaroslav Pecka:

Zdroj: Youtube

Padesátka a srdce

Spoustu věcí začnete brát na vědomí právě, když překročíte tento padesátkový milník. Začnete více vnímat své tělo a budete si více uvědomovat vlastní tlukot srdce. Po padesátém roku života je srdce bohužel náchylnější k různým komplikacím a onemocněním. To může vycházet z nedostatku pohybu, protože se vám zúží krevní cévy. Zároveň se v tomto věku nejvíce doporučuje přestat s kouřením. Co je ale nejdůležitější? Hlídat si váhu a nejlépe vyřadit z jídelníčku určitá jídla. Při této pofiderní druhé pubertě totiž člověk nabírá kila víc než doposud. Pro některé to může být velký šok a změna, na kterou nejsou připraveni. Pokud milujete jídlo, bude to možná obtížné. Ale myslete na to, že to děláte pro sebe a zdraví svého srdce.

close info Profimedia zoom_in Po padesátém roku života se vaše tělo začíná měnit. Dopřejte mu hodně péče, lásky a pozornosti. Začněte jíst zdravě a vaše srdce se vám odvděčí.

Nebezpečná jídla

V kterémkoliv věku vám pravděpodobně okolí kladlo na srdce, že fast food je nezdravý a škodí vašemu zdraví. To po padesátce platí dvojnásob. Když budete jíst jídla, co jsou hodně mastná a obsahují velké množství tuků, vaše srdce to dost pravděpodobně nemusí zvládnout. Když budete do vašeho těla cpát nepřetržitě pouze jídla složená převážně z nasycených tuků, zvyšuje se riziko infarktu. A vůbec ne o málo.

Samozřejmě to neznamená, že se budete muset přemáhat, když jednou za pár týdnů dostanete chuť na hamburger s hranolky. Jen jej následovně vyvažte slušnou porcí zeleniny a pijte hodně vody. To samé platí se sladkými sodovkami, kolou, sladkostmi a podobně. Pokud tato jídla byla před padesátkou denně na vašem jídelníčku, pak se jim zkrátka budete v druhé pubertě muset vyhnout velkým obloukem.

Zdroje: www.novinky.cz, www.msdmanuals.com