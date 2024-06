Léto se blíží a s ním i dovolené. Chystáte se na zájezd s plnou nebo polo penzí? Tyto snídaňové lahůdky byste si měli odepřít.

Všichni potřebujeme relax. A taková dovolená je pak zaslouženým (i když trochu drahým) odpočinkem. Proto byste si ji měli užít na 100 %.

Ale i přesto, že si zaplatíte skvělý hotel na krásném místě, nemáte jistotu, že si letní „leháro“ užijete bez nehod. Jednou z nástrah je totiž jídlo. Odborníci odhalili šest věcí z hotelových snídaňových bufetů, které by vám mohli vaši idylku narušit. O co se konkrétně jedná?

Autor Mashed vám poradí, čemu vyhnout při dovolenkovém debužírování. Více na kanále YouTube.com

Zdroj: Youtube

Míchaná vajíčka

Většina z nás toto jídlo považuje za sytý starter do nového dne. To ale platí jen v případě, že využijete čerstvé suroviny. V hotelích se běžně připravují míchaná vejce v mikrovlnné troubě, která zajistí rychlou přípravu.

Na výsledku je to ale bohužel znát. Vejce mají podivnou strukturu, barvu, ale i chuť. Dalším důvodem, proč se vzdát vaječné snídaně je fakt, že v letních měsících více hrozí salmonela. Nikdy nevíte, za jakých podmínek kuchaři vejce skladují a zažívací problémy vám za toto riziko nestojí.

Plátky citronu

Říká se, že pít po ránu vodu s plátkem citronu tělu prospěje. Citrusová šťáva funguje jako detox a popíchne trávení. Ale v případě hotelové nabídky přináší i určitá rizika. Výzkumy prokázaly, že předkrájené citronové plátky jsou lapačem na různé bakterie.

A není divu, protože při krájení přichází ovoce do styku se špatně umytýma rukama, prkýnkem, náčiním… Pokud navíc citrony nejsou chlazené, pokojová teplota jen nahrává množení bakterií. Tak pozor na to!

close info Profimedia zoom_in Plátky citronu mohou být plné bakterií.

Slané koláče

Dát si po ránu slaný koláč nebo vaječné sufflé je docela fajn. Ovšem v hotelovém provedení to znamená zase určité riziko. Odborníci varují, že většina slaných pochutin je připravována ze sušených vajec. Pokud je pokrm udržován ve špatné teplotě, opět hrozí problémy se zažíváním.

Jogurt

Což o to, samotný jogurt přináší tělu spoustu benefitů. Podporuje funkci střev a zlepšuje zažívání. Pokud vám v hotelu nabídnou balený kelímek, tak to není co řešit. Horší je varianta sdílené mísy s jogurtem, kde si každý nabírá podle svého.

Nejde jenom o to, že o jídlo se dělíte s dalšími lidmi, kteří mohou mít špatné hygienické návyky. Ale také o uchovávání jogurtu jako takového. Pokud bude dvě hodiny mimo dosah ledničky, je možné že se v něm začnou množit bakterie. A následky na sebe nenechají dlouho čekat…

close info Profimedia zoom_in Jogurt vystavený pokojové teplotě déle než dvě hodiny je rizikový.

Párečky a spol.

Dát si po ránu něco pořádného jako jsou párečky nebo slanina je fajn. Ovšem pokud patříte mezi gurmány, čeká vás zklamání. Hotelové uzeniny bývají často nedovařené a bez chuti.

Hotelové řetězce je většinou kupují ve velkém, takže nemáte jistotu, jak dlouho vaše „masová snídaně“ odpočívala v mrazáku. Ať už se rozhodnete jakkoliv, před konzumací si masový poklad pořádně prohlédněte. Varovnými signály je našedlá barva nebo divný zápach. Tak pozor na to!

Co tedy snídat?

Podle odborníků je vhodné vsadit na kontinentální snídani, která se většinou připravuje z čerstvých a sezónních surovin. Dobrou volbou je i čerstvé ovoce, pečivo, balené mléčné výrobky, ovesné vločky...

Zdroje: https://trendyzdravi.cz, https://citymagazine.si/cs