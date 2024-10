Tuto potravinu přidá do svíčkové každý Čech. Tím ji ale úplně zničí

close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 21. 10. 2024 clock 3 minuty video

Když se zeptáte jakéhokoliv Čecha, co patří do svíčkové, většina odpoví klasické ingredience. Kořenová zelenina, smetana, hovězí maso. Ale je jedna ingredience, kterou mnoho lidí nešťastně přidává s dobrým úmyslem, ale výsledkem je, že to celé pokazí.

Svíčková omáčka je jedním z pokladů české kuchyně. Je to pokrm, který evokuje vzpomínky na nedělní obědy s rodinou nebo slavnostní večeře. I přesto, že její příprava může působit náročně, mnoho Čechů ji připravuje pravidelně a s láskou. Jedna chyba ale dokáže tento slavnostní pokrm snadno zkazit. A to je bujon. Podívejte se na video recept z YT tvorby kanálu Chef Pepíkknedlík – Nejlepší svíčková na smetaně!!! Zdroj: Youtube Ano, bujon se často používá jako jednoduchý způsob, jak zvýraznit chuť polévek a omáček, ale u svíčkové to může být doslova katastrofa. Příprava svíčkové je o trpělivosti a pečlivém vaření, kde každá chuť má své místo. Když přidáte bujon, zničíte přirozenou chuť masa i zeleniny, a místo lahodné omáčky se dostanete ke směsi, která chutná příliš uměle. Svíčková omáčka má svůj charakteristický jemný a vyvážený profil, a bujon ho přehluší. Někteří lidé mohou říct, že bujon přidávají proto, aby dodali pokrmu intenzivnější chuť. Ale právě v tom je problém, svíčková by měla být jemná, ne agresivní. Když se vaří správně, má bohatou chuť sama o sobě. Základem dobré svíčkové je kvalitní maso a čerstvá zelenina, které dodají přirozenou hloubku chuti. Umělá dochucovadla jsou v tomto případě naprosto zbytečná. Místo bujonu je lepší spoléhat se na tradiční postupy, které byly ověřené po generace. Začněte tím, že si pořídíte kvalitní hovězí maso, ideálně svíčkovou, která dá omáčce ten správný základ. Maso pečlivě orestujte, aby získalo barvu a chuť, a pak ho nechte dlouho dusit společně s kořenovou zeleninou, mrkví, celerem a petrželí. Tímto způsobem získáte bohatý vývar, který bude mít přirozeně sladkou a plnou chuť. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Svíčková je pokrm, který evokuje vzpomínky na nedělní obědy s rodinou nebo slavnostní večeře. Související články close Vaření a recepty Čokoládová babka: Toto židovské pečivo voní po skořici a miluje ho celý svět video close Vaření a recepty Šťavnaté kuřecí maso s dokonalou omáčkou a opečenými bramborami video Další důležitou součástí svíčkové je smetana. Někteří lidé se snaží omáčku zjemnit mlékem nebo nízkotučnými náhražkami, ale to je také chyba. Smetana je klíčová pro to, aby měla svíčková tu správnou krémovou texturu. Pokud ji nahradíte něčím jiným, omáčka bude působit vodnatě a nevýrazně. Při dochucování omáčky je potřeba myslet i na koření. Tradiční svíčková obsahuje bobkový list, nové koření a pepř, které jí dodávají jemnou, ale výraznou chuť. Nemá smysl do ní přidávat další koření, které není součástí klasického receptu. Méně je v tomto případě více, a pokud se budete držet základních ingrediencí, výsledkem bude autentická chuť, která vás přenese zpět do kuchyně vašich babiček. Zdroj: toprecepty.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články