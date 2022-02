Potraviny, které vůbec nesmí do mrazáku? Většina lidí to netuší

Mražení je jednoduchý způsob konzervace potravin. Víte však, které potraviny byste rozhodně neměli nechávat v mrazáku? Mnohé potraviny ztrácejí mražením na kvalitě, a proto je vhodné napřed je zpracovat. Byli byste překvapení, co všechno zkoušejí lidé mrazit. Víte, co nesmí do mrazáku?

Mrazák není vhodný k uskladnění všech potravin

Potraviny uskladňujeme neustále. Každodenní nákupy dělá jen málokdo, většina si zvykla na víkendový nájezd na supermarket a větší nákup, který pokryje ideálně týden nebo alespoň jeho většinu. Mražení se stalo běžnou součástí našeho života a jsme schopni zmrazit téměř cokoli. Ne všechny potraviny ale mají být mražené. Znáte ty, které byste měli raději uskladnit jinak?

Mražení patří mezi nejjednodušší a nejspolehlivější způsoby konzervace, ale nehodí se na veškeré potraviny. Zdroj: Sergey Borisov_88/Shutterstock.com

Do mrazáku nesmí některé druhy syrové zeleniny i ovoce

Dužnina ovoce a zeleniny, která obsahuje velké množství vody, mražením degraduje na kvalitě. Dejte si proto pozor na rajčata, cukety, okurky, jahody, maliny či meloun. Všechny tyto potraviny lze zamrazit, ale nejlépe zpracované. Zeleninu či ovoce s vysokým obsahem vody můžete zamrazit ve formě pyré nebo blanšírované.

Drobné ovoce, ale také švestky nebo meruňky rozhodně lze zmrazit, ale jejich kvalita určitě nebude taková, jako jste zvyklí u čerstvého ovoce. Ale to každá hospodyně ví a dokáže odhadnout, jak takové potraviny použít.

Také syrové brambory se nesmějí mrazit, pro bramborovou kaši nebo knedlík to však neplatí.

Houby jsou plné vody, proto se hodí je blanšírovat ještě před zamrazením. Zdroj: batjaket / Shutterstock.com

Pozor na mražení vajec!

Vejce ve skořápce se skutečně nehodí mrazit. A to kvůli rozpínavosti tekutiny během zmražení. Vejce by jednoduše praskla a jejich pozdější použití by bylo nemožné. Pokud je nutné vejce zmrazit, rozklepněte jej například do formy na led nebo malého kontejneru. V takové podobě už budou vejce vhodná k použití i po rozmražení. Překvapivě ani předvařená vejce není dobré mrazit, změnila by konzistenci a byla by skutečně nepoživatelná.

Celá vejce do mrazáku nepatří. Zdroj: Profimedia

S mražením tekutin buďte opatrní

To stejné platí také pro potraviny v plechovkách nebo zavařovacích sklenicích, které jsou více méně tekuté. V případě tekutin, jako jsou omáčky, polévky a jiné, se obsah zmražením roztáhne a plechovku bez problému roztrhne. Proto obsah už nebudete moci použít, navíc přimrzne v mrazáku ke stěnám nebo jiným uskladněným nádobám. Zmrazíte-li omylem plechovku perlivého nápoje, v mrazáku vás bude čekat malý armagedon.

Druhé zmrazení masa se nedoporučuje

O tom, jak rozmrazovat maso a proč není následné mražení dobrý nápad, jsme již psali. Druhým mražením maso pozbývá nejen kvality, ale také dáte možnost šíření bakterií jako jsou salmonela, E. Coli, Listeria monocytogenes a další. Druhé mrazení má svoje pravidla, ale obecně vzato se masa znovu zamrazit nehodí.

Ani druhé zmražení masa nelze doporučit. Zdroj: Eppersimons / Shutterstock.com

Mléko do mrazáku nesmí

Mléko je nevhodné mrazit kvůli obsahu tuku. Ten zhrudkovatí a někdy může také zhořknout. Mléko se takříkajíc „zdrcne“ a po rozmražení už nebude vhodné ke konzumaci.

Mražení jídel neuspěchejte

Poslední pravidlo se týká uskladnění hotových pokrmů. Než je uložíte do mrazáku, nechte obsah napřed pořádně vychladnout bez víka či uzávěru. Pokud je jídlo stále horké nebo teplé, ohřejete si tím i prostředí lednice nebo mrazáku, což není žádoucí z mnoha důvodů. Nejenže dáte možnost množení bakterií, ale je to také neekonomické po všech stránkách. Zvýšení vlhkosti v mrazáku se také odrazí na množství ledu a masy jinovatky uvnitř na stěnách. Navíc některé hospodyně tvrdí, že takové pokrmy pak mají podivnou pachuť.

Dejte si pozor také na smažená masa. Uskladněním v mrazáku může takový pokrm zhořknout.