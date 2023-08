Co opéct na ohni, když nemáte špekáčky: 3 fantastické nápady co dům dal

Chcete si opéct nějakou dobrotu na otevřeném ohni a nemáte zrovna po ruce buřty? Nezoufejte! Máte hned několik dalších možností, co můžete použít namísto klasických špekáčků?

Grilování a opékání jídla venku na ohništi či u krbu neodmyslitelně patří k létu. Octli jste se však v situaci, kdy jste chtěli opékat špekáčky a doma je nemáte? Vůbec to nevadí, můžete totiž opéct i jiné lahůdky. A změna je život!

Využijte, co dům dal a máte originální špízy

Špízy jsou výbornou alternativou špekáčků a můžete je pokaždé udělat jinak. Stačí kouknout do lednice a zpracovat, co zrovna nabízí. Můžete je vyrobit pro milovníky masa, ale i vegetariány. Stačí vždy napíchat na klacek, v případě grilu na špejle či vidlice, připravené kousky masa, zeleniny, hub či sýrů a okořenit je. Prostě velká rychlovka, a navíc moc chutná!

Jak připravit masové špízy

Pokud se pustíte do přípravy špízů s masem, je nejlepší využít vepřovou panenku nebo kousky hovězího steaku. Vhodná jsou i vykostěná kuřecí stehna, ale i kousky ryby nebo krevety. Druhy mas můžete kombinovat i na jedné špejli. V případě, že použijete libové maso, lze jej proložit kouskem slaniny či špeku, anebo kvalitní klobásy. Maso je skvělé doplnit i kousky čerstvého ananasu či jablka.

A co špízy bezmasé?

Špízy jsou skvělým využitím ke spotřebování zeleniny, výborně tak zpracujete přebytky úrody paprik, rajčat, cuket, cibule či brambor. Stejně tak můžete perfektně zúročit houbařský úlovek a špízy obohatit houbami. Vhodné jsou hlavně hřiby, bedly či babky.

Určitě můžete sáhnout i po různých druzích sýrů, které dodají špízům ten správný šmrnc! Volte vždy takové, které jsou vhodné na gril, výborný je například řecký halloumi. A pokud milujete alternativy masa, využijte tempeh či tofu.

Pečené brambory jako za mlada

Pokud patříte ke generaci 50+, jistě si vybavujete, jak se kromě buřtů opékaly ve žhavém popelu brambory. Šlo o skvělou lahůdku, která je na čerstvém vzduchu naprosto neodolatelná. Určitě tímto jídlem zaujmete i dnes. Omyté a osušené brambory můžete (a nemusíte) zabalit do alobalu. Vložte je do žhavého popela. Potřebují trochu delší čas, aby byly měkké a poživatelné. Dejte jim alespoň dvě hodiny, čas propečení záleží na jejich velikosti.

Děti překvapíte pečenou sladkostí

Kromě slaných chutí můžete na závěr hodování na přímém ohni opéct i něco sladkého. Ocení to nejen děti, ale jistě i dospělí. Hitem jsou bonbóny marshmallow. Protože se skládají z cukru a vzduchu, při vysokých teplotách bobtnají, postupně karamelizují a opékají se krásně dohněda. Pozor však na prudký oheň, to by se bonbóny poměrně rychle spálily. Nejlepší jsou, když je vložíte mezi dvě sušenky. Stejně tak můžete využít i jiné gumové bonbony.

Velice zajímavou alternativou je i pečené jablko s karamelem. Napíchněte ho na klacek a pomalu pečte mimo prudké plameny. Jakmile je ovoce upečené, oloupejte ho a obalte v cukru. Pak ještě jablko na chvilku dopečte, cukr krásně zkaramelizuje.

