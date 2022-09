Geniální triky našich babiček, jak zachránit oschlý sýr: Uměly ho vzkřísit

Češi jsou milovníci sýrů, není tedy divu, že jich máme většinou doma několik. Občas je tudíž ani nestihneme spotřebovat dřív, než oschnou. Pojďte se podívat na triky našich babiček, které si uměly poradit, aby byl i po několika dnech sýr čerstvý, lahodný a voňavý.

Jistě znáte od své babičky spoustu triků, jak se otáčet v kuchyni a nic nezanedbat. Poradila vám ale vaše babička s tím, jak zajistit, aby nebyl váš sýr po několika dnech oschlý, ale stále působil svěže a chutně?

Sýr je sice lahodnou záležitostí a pochoutkou, na které si ujíždí mnoho z nás, ale je pravda, že za pár dní vyschne a pak je nepoživatelný. Přitom stačí jen maličkost, aby byl během chvíle zase svěží a chutný.

Potřete sýr máslem, nevyschne. Zdroj: Profimedia

Triky, jak zamezit vyschnutí sýra

Namočte ho do mléka nebo podmáslí a uvidíte ten zázrak. Sýr bude po několika minutách opět jako když jste ho přinesli z obchodu.

Dalším trikem proti vysychání je, že do sýra vetřete máslo po celém jeho povrchu.

Čerstvý sýr se zase špatně strouhá, proto je ideální ho dát na chvíli do mrazáku a následně potřít struhadlo jemně olejem.

Pamatujte, že kvalitní sýr není žádnou levnou záležitostí, a i když ho máte v lednici, klidně se na něm může za pár dní objevit plíseň. Ta je samozřejmě v pořádku, pokud se jedná o plísňový sýr, jako je třeba niva nebo roquefort. Když se ale jedná o čedar nebo třeba parmezán, to už v pořádku není.

Se sýrem pomůže i špetka soli. Zdroj: Alexeysun/Shutterstock.com

Mléčné výrobky vydrží déle čerstvé díky špetce soli

Abyste plesnivění zabránili, obalte sýr do ubrousku namočeného do whisky a pak ho uložte do igelitového sáčku. Také ho lze zabalit do pergamenového papíru a následně do fólie.

Mléčné výrobky vydrží déle čerstvé, když do nich přidáte špetku soli. A to, ať už se jedná o mléko či smetanu.

Sýr dokonce vydrží čerstvý až tři týdny, když ho zabalíte do pečicího papíru a dáte do lednice. Mnoho mléčných výrobků tak zůstane čerstvých i po době jejich expirace. Prošlý sýr tak nemusí skončit v popelnici. Stačí, když budete kontrolovat jeho chuť, tvar, konzistenci a vůni.

Zdroj: www.bydlimeutulne.cz, www.recepty.blesk.cz, www.kucharidodomu.cz