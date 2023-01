Korkový špunt: Proč ho naše babičky občas házely do omáčky?

Vaříte, vaříte, a pak najednou pálíte? Známe to všichni. Stává se to a není to konec světa. Dobré je ale vědět, které triky vám mohou pomoci, když se omáčka či hustá polévka přípálí. Nepříjemnou hořkou chuť lze totiž někdy docela dobře minimalizovat. Jak na to?

Připálené omáčky a polévky

Víte, jak zachránit připálenou omáčku? I mistr tesař nebo spíš kuchař se někdy utne a povídání, koukání na televizi nebo jinou práci či zábavu přeruší až první závan připalující se omáčky. Co pak? Někdy je možné omáčku nebo hustou polévku ještě zachránit, hořkou chuť trochu stáhnout i zamaskovat. Jak se to dělá?

První na řadě je výměna hrnce. Přelijte omáčku do jiného hrnce či rendlíku a rozhodně se nesnažte odstranit připálené kousky ode dna. Jestliže se vám podaří nalít omáčku do nového hrnce rychle, možná nebudete muset podnikat nic dalšího. Omáčku ochutnejte a uvidíte.

U některých zeleninových omáček nevadí, když se trošku připálí. Zdroj: ESstock / Shutterstock

Jak zbavit jídlo po připálení hořké chuti

Pokud je ale omáčka nepříjemně nahořklá, můžete společně s jídlem povařit potraviny, které tyto chutě stáhnou a částečně polapí. Právě tak funguje například brambora, ale také mrkev nebo kousek chleba. Povařte je v jídle jen tak dlouho, aby se nezačaly rozpadat a pak je vyhoďte, většinou postačí deset minut.

Stačí do jídla přidat jedinou bramboru a povařit ji asi deset minut splečně s omáčkou. Zdroj: Shutterstock

Stejně prý funguje také korek, i ten můžete vhodit do vařícího se jídla. Poslouží vám tak korková zátka, kterou už nebudete potřebovat.

To stejné platí také pro připálení příloh, proto můžete zkusit krajíc chleba či korek vložit také třeba do rýže.

Pokud například pražíte rýži a trošku jste se u toho zapomněli, pak věřte, že až ji zalijete vodou, připálená zrnka vyplavou na hladinu. Pokud to tedy není vyloženě katastrofální čerň, ale jen pár připálených zrnek, klidně je posbírejte lžičkou a pokračujte dál.

Korková zátka neboli špunt může stáhnout nepříjemnou hořkost připáleného jídla. Zdroj: Profimedia

Čím zamaskovat chuť připálené omáčky?

Jestli vás stále zlobí ještě přetrvávající chuť připáleniny, můžete omáčku zjemnit smetanou či mlékem a kouskem másla. V některých případech vás může zachránit i dochucení česnekem nebo pálivou paprikou.

Pálivé vám může pomoci chuť trochu zamaskovat. Zdroj: shutterstock

Pamatujte také, že díky všemu tomu ochutnávání a očuchávání jídla máte teď pach připálené omáčky doslova pod kůží. I když vás ještě stále rozčiluje, že je jídlo cítit, neznalý strávník si možná ani nevšimne. Proto dejte jídlo ochutnat také někomu dalšímu.