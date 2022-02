Jak zachránit připálenou omáčku? Existuje jednoduchý trik, který zvládne každý

Udělat skvělou omáčku není vůbec snadná záležitost. Můžete ji přesolit, převařit, ale i připálit, což její chuti také moc nepřidá. Omáčku někdy připálil snad každý z nás a je jedno, jestli šlo o zkušeného kuchaře nebo začátečníka. Naštěstí ji však můžete zachránit a my vám poradíme jak na to.

Chtěli jste se blýsknout skvělou omáčkou, ale jako naschvál se vám připlálila? Nezoufejte, možná to půjde ještě zachránit. Musíte ale vyzkoušet několik našich tipů, jak omáčku spáleniny zbavit.

Připravte si čistý hrnec a omáčku do něj propasírujte přes sítko. Buďte velmi opatrní, aby se vám do „nové" omáčky nedostal ani kousek spáleniny. Zůstala by totiž stále hořká a pachuti byste ji nezbavili. Když tohle zvládnete, máte z poloviny vyhráno.

Do omáčky přihoďte celou bramboru. Zdroj: Chad Hutchinson / Shutterstock

Do vroucí omáčky přihoďte celou bramboru

Následně nechte opět omáčku přivést k varu. Když začne probublávat, hoďte do ní celou bramboru a vařte deset minut. Brambora je totiž skvělým pomocníkem v neutralizování nežádoucí hořkosti. Po určeném čase bramboru vyndejte a vyhoďte. Pokud nemáte bramboru, použijte mrkev nebo patku chleba.

Možná vás potěší, že hořkosti omáčky vás zbaví i korek od vína. Načněte tedy lahvinku, dejte si skleničku a korek hoďte do omáčky. Ne však jen tak, nejprve ho vložte do sítka na čaj nebo na koření. Samotný by se totiž mohl do omáčky začít drolit. Opět nechte vařit asi čtvrt hodiny.

Povařte v omáčce plátek citrónu. Zdroj: profimedia.cz

Pomůže i smetana, mouka nebo plátek citrónu

Pokud jste vyzkoušeli obě výše zmíněné metody, ale stále ještě trochu připáleniny v omáčce cítíte, přidejte do ní smetanu a trochu mouky. Pořádně promíchejte a opět přiveďte k varu. Také rozkrojte citrón na půlku, ukrojte plátek a v omáčce ho chvíli povařte.

Pokud nepomohl ani jeden z výše zmíněných triků, vaší omáčce už nepomůže nic. Je prostě na odpis. Raději ji tedy vyhoďte, stejně byste si nepochutnali, a navíc byste si mohli způsobit žaludeční potíže.

