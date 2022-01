Jednoduchý trik, který vrátí ztvrdlému chlebu opět měkkost. Znáte ho?

Ztvrdnul vám chleba a rovnou celý bochník? Není to konec světa, ani pokud neholdujete topinkám, nevadí. I ztvrdlý chleba lze znova použít a udělat z něj použitelný bez toho, abyste si vylámali zuby. Víte, co s ním?

Zdroje: www.lifee.cz, www.toprecepty.cz

Tvrdý chleba není na vyhození

I když bude jen těžko váš chleba zase jako z pece vytažený, rozhodně není na vyhození. Bochník můžete uvést do původního stavu druhým pečením. Není to nic těžkého a zabere vám to méně než půl hodinky.

Chleba ztvrdne raz dva! Co pak s ním? Zdroj: Shutterstock.com

Tvrdý chleba bude jako nový

Bochník celý namočte pod tekoucí studenou vodou. Celá kůrka by měla být mokrá. Vezměte kus alobalu a zabalte jej dobře, aby nevznikly trhliny a nemohl se ještě více vysušit. Takto zabalený chléb vložte ještě do studené trouby a nastavte ji na pečení při teplotě 150 °C. V okamžiku, kdy dosáhne trouba žádané teploty, pečete zabalený bochník 15 až 20 minut. Chleba vytáhněte, rozbalte, a ještě jej znovu dejte do trouby, aby se vysušila kůrka a byla pěkně křupavá. K tomu bude třeba jen chvilka, takže jej po 4 minutách zkontrolujte.

Takto pečený chléb by měl být opět vláčný i křupavý a dost dobrý na to, abyste jej nakrájeli a použili, jak jste zvyklí.

Upečte podruhé ztvrdlý chleba a navraťe mu vláčnou střídku i křupavou kůrku. Zdroj: Nomad_Soul / Shutterstock.com

Rozpečte pečivo k rychlé spotřebě než ztvrdne

I jiné pečivo či kousky chleba, které nejsou vysušené a ztvrdlé, ale jen „gumové“, můžete dát rozpéct jen na pár minut do trouby na 50 °C nebo na plotýnku, grilovací plech nebo kontaktní gril. Takové pečivo je k rychlé spotřebě, ideálně ještě teplé. Získá na křupavosti, ale rychle se vysuší.

Ze staršího pečiva si připravte třeba bruschettu

Pokud jej chcete použít jako obdobu bruschetty, můžete pečivo jen nakrájet na plátky a mírně opéct v troubě. Výborná bruschetta bude potřená rozpouštěným máslem s česnekem nebo bylinkami. Skvěle se pak hodí k pomazánkám nebo zeleninovým směsím, jako jsou rajčata s bazalkou a balzamikovým octem, nebo třeba na guacamole. Nehažte flintu do žita a raději si připravte jednoduchou delikatesu.

Ztvrdlý chléb namočte, zabalte do alobalu a znovu upečte. Zdroj: Shutterstock