Znáte chlebáky? Vynikající způsob, jak využít starý chleba a ušetřit

Tipů, jak zužitkovat zbytky jídel, není nikdy dost, a proto jsou tu i chlebáky. Nevíte, co to je? Je to jednoduchý recept, díky němuž upotřebíte starý chleba. Stačí jen dobře dochutit a promíchat, smažit můžete za chviličku.

Co se starým chlebem?

Usmažte si třeba chlebáky. Jejich příprava je velmi jednoduchá, vznikne docela nové jídlo a okořeníte si jej podle vašich představ. Variabilní a jednoduchý recept, který můžete upravit podle svých vlastních možností i chutí.

Jak na to? Na přípravu chlebáků se můžete potívat v tomto krátkém příspěvku „Chlebák vás naučí chutně zužitkovat zbytky“:

Vaření ve stylu co dům dal

Podobným jídlům se také říká „co dům dal". Zpracujte prostě to, co najdete doma a nemusí toho být kopec. Jednoduché chutě jsou často lepší než recepty přeplácené ingrediencemi. Důležité je každé jídlo dobře okořenit. Nezapomínejte ani na bylinky, které vždy dají jídlu ještě další rozměr. Něco zeleného a čerstvého se vždycky hodí, ani nebudete mít pocit, že připravujete jídlo ze zbytků.

Chlebový nákyp se vším, co máte rádi. Zdroj: Profimedia

Chlebový nákyp

Pokud se vám nechce chleba a další suroviny smažit, sáhněte třeba po chlebovém nákypu. Je to jednoduchý koláč, který připravíte v jakékoli zapékací misce, formě nebo pekáčku. Starší chleba, rohlíky, bagety, ale také dalamánky nebo jiné pečivo natrhat nebo nakrájet na menší kousky.

Do vymazané misky nasypejte nakrájenou různou zeleninu, případně i zbytky uzeniny. Na přípravu je dále potřeba několik vajec a ideálně smetana, kterou rozmícháte společně se solí, pepřem a dalším kořením či nastrouhaným sýrem. A pak touto směsí chleba a zeleninu přelijete, dáte do trouby zapéct a můžete servírovat.

Chleba ve vajíčku Zdroj: Shutterstock

Klasika mezi recepty z chleba

Starší krajíce můžete také použít na chleba ve vajíčku. Aby nebyla chuť mdlá, nezapomeňte do vajíčka přidat také maličko koření. Pamatujte, že nenápadně vypíchnou chutě i česnek a cibule v sušené formě. Na chleby ve vejci můžete dát také sýr, ale určitě i zeleninu, nakrájenou cibulku nebo pažitku.