Starý knedlík nevyhazujte. Takhle z něj uvaříte neuvěřitelnou dobrotu

Knedlíky jsou oblíbenou a častou přílohou mnoha českých domácností. Co však se starým knedlíkem, který jste nestihli dojíst?

Knedlíky nemusí sloužit jen jako příloha k omáčkám a masu. Snadno z nich při troše fantazie vzniknou mnohé zajímavé a chutné pokrmy. Nemusí se jednat je o klasiku knedlíků s vajíčkem. Jak jinak ještě můžete zbylé knedlíky zpracovat a skvěle zužitkovat? Aby vám vzniklo dobré jídlo, je třeba přidat kvalitní ingredience. S knedlíky se skvěle pojí například slanina, šunka, sýry a zelené bylinky.

Tortilly z nedojedených knedlíků

Ve španělsku je tortilla na denním pořádku, stejně jako u nás knedlíky. Jedná se vlastně o omeletu různých chutí, která patří mezi velmi laciné pokrmy. Dá se totiž naplnit téměř čímkoliv.

Nejprve si pokrájejte zbylé knedlíky na drobné kostičky a dejte je opéct na pánev s rozpáleným olejem. Měly by být ve výsledku co nejvíce křupavé. Zhruba po 8 minutách přidejte najemno pokrájenou cibuli, čerstvě pokrájenou červenou a bílou papriku a zelenou jarní cibulku. Vše řádně promíchejte a nechte zeleninu krátce podusit. Pokud máte rádi ostré, lze přidat i trochu chilli.

V misce si rozšlehejte asi 6 celých syrových vajec se špetkou soli a vysypejte do nich celý obsah pánve s knedlíky i zeleninou.

Mezitím si připravte novou pánev s trochou oleje. Jakmile je rozpálený, nalijte na dno část vajíček s knedlíky. Navrch poklaďte plátky šunky či slaniny a sýr ementálového typu. Tuto vrstvu zalijte druhou polovinou těsta, přiklopte pokličkou a nechte zapékat. Po několika minutách pomocí talíře překlopte tortillu tak, aby se mohla opéci z druhé strany. Zhruba po 2 až 3 minutách by měl být pokrm hotov. Na talíř můžete knedlíkovou tortillu servírovat s jakýmkoliv salátem z čerstvé zeleniny.

Když knedlíky s vajíčkem, tak jen exkluzivní

Přestože se jedná o poměrně jednoduché jídlo, neznamená to, že jej umí každý připravit tak, aby bylo opravdu vynikající a zároveň i krásně vypadalo. Nepříliš vábná hromada oblemcaných knedlíků s lepivým vajíčkem nikoho opravdu neohromí.

Nejprve si dejte na pánev rozpálit sádlo, na němž později opečte knedlíky do křupava. Přidejte na kostičky pokrájenou libovou slaninu a společně s knedlíky ji na mírném stupni opražte.

Vedle v nádobě si mezitím rozmíchejte syrová vejce s mlékem či smetanou na vaření. Dle chuti osolte, opepřete a pomalu zalijte vaječnou směsí opečené knedlíky. Ve chvíli, kdy se budou vajíčka srážet, stáhněte plotýnku a nechte pár minut dojít. Na závěr zasypte čerstvě posekanými bylinkami, které knedlíky s vajíčky značně osvěží.

Zapečené knedlíky v troubě

Připravte si zapékací formu, kterou nejprve vymažte máslem. Poté do ní skládejte na střídačku poloviny plátků knedlíků, omytých rajčat a polovinu tenčích plátků vašeho oblíbeného salámu. Následně zasypte vrstvou jemně pokrájeného pórku. V čisté nádobě si rozšlehejte vejce, a to společně s trochou soli, pepře a mleté papriky a nalijte do mísy.

Improvizovat můžete i s dalším kořením, například sýr můžete promíchat s trochou čerstvé posekané bazalky, libečku nebo třeba i jen sušené majoránky. Povrch zasypte strouhaným sýrem a dejte zapéct do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů na dobu 25 až 30 minut.

