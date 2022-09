Delikatesa ze starého pečiva: Znáte pain perdu neboli francouzský toust?

Pečivo si bohužel svou čerstvost neudrží déle jak dva dny a rychle začíná tvrdnout. Rozhodně pak ale nepatří do koše, neboť je možné z něj stále vykouzlit dokonalý pokrm, který poslouží jako skvělá snídaně nebo večeře. A nemusejí to být jen topinky, které se právě ze staršího chleba často připravují. Zkuste to elegantněji a nachystejte si francouzský toust.

Zdroje: YouTube.com, apetitonline.cz, uwyoextension.org

Zná to asi každý. V obchodě nakoupíte větší množství pečiva, než které dokážete v jeho čerstvosti zkonzumovat, a pak přemýšlíte, jak jej zpracovat, abyste jím zbytečně neplýtvali. Starý, pochopitelně ne plesnivý, chleba se skvěle hodí například na topinky nebo tousty. Jakmile ale začne už znatelně tvrdnout, mnozí mají za to, že je nejvyšší čas ho vyhodit. To je ale velká chyba.

Pain perdu neboli ztracený chleb

Známým procesem zpracování staršího kousku chleba je i příprava známého chlebu ve vajíčku. Takový pokrm se připravoval již ve středověku, kdy si lidé zkrátka nemohli dovolit plýtvat jídlem a snažili se chleba spotřebovat do posledního drobečku. Když pak chleba začal tvrdnout, namáčeli jej ve směsi vajec a mléka a následně opékali. Ve Francii takový pokrm dostal název pain perdu, což lze přeložit jako ztracený chléb. Možná si říkáte, že vás chleba ve vajíčku nemůže nijak překvapit, právě ale francouzský postup vás vyvede z omylu.

Na podrobný postup se podívejte ve videu:

Sladký francouzský toust

Francouzský toast Zdroj: Shutterstock

Francouzský toust lze připravit naslano i nasladko. Druhá varianta je pak podstatně rozšířenější. Příprava je jednoduchá. Stačí si v míse rozmíchat tři vajíčka společně s 1/2 lžičkou skořice, špetkou mletého muškátového oříšku a trochou mléka či smetany. Přidat můžete i kapku vanilkového aroma. Do směsi položte plátek staršího chleba (ideální toustového), z obou stran ho „vykoupejte” ve vaječné směsi a pár minutek ho ve vajíčku ještě nechte, aby se dobře nasákl. I proto se staré pečivo na přípravu francouzského toustu tolik hodí, neboť tvrdší chleba vaječnou směs podstatně lépe nasákne.

Chleba nakonec z obou stran opečte dozlatova na másle a ještě horký jej obalte v moučkovém cukru. Podávat ho můžete samostatně anebo s čerstvým ovocem a javorovým sirupem.

Francouzský toust naslano

Francouzský toast naslano může mít mnoho podob. Zdroj: Shutterstock

Pokud nepatříte mezi milovníky sladkých pokrmů, připravte si slanou verzi francouzského toustu. V takovém případě rozkvrdlejte tři vajíčka jen s trochou mléka nebo smetany a špetkou soli a pepře. Připravte si dva plátky staršího chleba, natřete je svou oblíbenou pomazánkou a obložte podle libosti například šunkou a sýrem. Spojte je dohromady, jako kdybyste dělali klasický sendvič, a společně je namočte ze všech stran do vaječné směsi. Opečte na másle z obou stran a podávejte. Dobrou chuť.