Co udělat s gumovými rohlíky, abyste jim vrátili zpět chuť a křupavost?

Patříte mezi ty, kteří nakupují potraviny do zásoby? V dnešní uspěchané době je to sice trend, ale není nad fresh potraviny! A nejvíc to platí o pečivu. Ať už je to chléb, bageta či rohlíky, nejvíc vždy chutnají čerstvé, protože už po pár dnech ztrácejí svou lahodnou křupavost. Víte, jak je správně uchovat a co udělat s „gumovými" kousky, abyste si na nich mohli ještě pochutnat?

Kde se vzaly rohlíky

Traduje se, že éru pečení rohlíků zahájil vídeňský pekař jménem Peter Wendler na počest vítězství nad Osmanskou říší v roce 1683, kdy Turci obléhali Vídeň a jejich útok byl odražen. Vyráběl pečivo ve tvaru půlměsíce, což je symbol islámu. Ve skutečnosti se však rohlíky ve střední Evropě pekly mnohem dříve a například v klášterních zápisech byly zmiňovány už od 10. století jako velikonoční pečivo.

V případě, že po příchodu domů vyndáte nakoupené rohlíky pouze na ošatku, už během několika hodin se v pečivu začnou odehrávat určité změny. Zdroj: shutterstock.com

Něco málo o rohlíku

Rohlík je jeden z mnoha druhů pečiva, které je možné použít jako přílohu k jiným potravinám. Má klasický protáhlý tvar, který je lehce zahnutý. Většinou se vyrábí z tukového těsta pečením v troubě a rozlišuje se dle použité mouky a druhu posypu. Můžete si pořídit obyčejný bílý rohlík, celozrnný či vícezrnný. Většinou jsou sypané kmínem, mákem a solí. Speciálním případem jsou pak pivní rohlík či anglický rohlík. Suroviny a receptury použité pro pečení rohlíků se často výrazně liší podle země původu či kraje.

Jak uchovat pečivo čerstvé?

V případě, že po příchodu domů vyndáte nakoupené rohlíky pouze na ošatku, už během několika hodin se v pečivu začnou odehrávat určité změny. Na vzduchu pečivo totiž rychle vysychá a obsažený škrob v něm mění strukturu. Druhý den se tak dočkáte místo křupavého rohlíčku jen zgumovatělé hmoty, která chutná, jak se říká, jako stará podešev.

Na igeliťáky raději zapomeňte

Mnoho z nás si přineslo jistý nešvar z minulosti, a to je uchovávat rohlíky v plastovém sáčku. Brzy bohužel ztratí svou křupavost, protože nedochází k přirozenému proudění vzduchu. Rohlíky stále produkují určitou dávku vlhkosti, obzvlášť jsou-li ještě teplé, takže po pár hodinách může v sáčku navíc docházet k tvorbě plísní. Bohužel ne těch ušlechtilých, ale spíše zdraví škodlivých. Vhodnější je vždy papírový sáček, v němž mohou rohlíky „dýchat“. Napadlo vás někdy dát pečivo do ledničky? Nedělejte to, slané, celozrnné, sladké či bezlepkové pečivo tam nikdy nepatří, nasáklo by tam ještě více vlhkosti a tvorba plísní by se jen urychlila.

Jak tedy nejlépe rohlíky uchovávat?

Zabalte je do plátýnka a uložte je na nějaké tmavé a chladnější místo. Skvělou službu vám udělají i plátěné pytlíky, které si s trochou šikovnosti můžete ušít doma. Pečivo tak bude stále dýchat a zbytečně neoschne. Pokud nemáte doma spíž, pořiďte si chlebník. V současné době se vyrábí z mnoha různých materiálů, ale ty nejlepší jsou ze dřeva nebo smaltu. Dbejte na to, aby měly dostatek větracích otvorů. Udržujte je vždy v naprosté čistotě, ideální je, když je sem tam vytřete octovou vodou. Vaše rohlíky ani ostatní pečivo nebude ohrožovat nejen zbytečná plíseň, ale ani nepříjemní moli.

Skvělou službu vám udělá plátýnko i plátěné pytlíky, které si s trochou šikovnosti můžete ušít doma. Zdroj: profimedia.cz

Řešením je i mrazák

Je to dobré řešení, jak mít rohlíky čerstvé a po ruce doma. Jen je nutné dodržet pár pravidel. Nikdy nezamrazujte pečivo teplé nebo vlažné, protože po rozmrazení dojde k velmi rychlému nárůstu plísně. Do mrazáku nedávejte ani rohlíky, které už máte doma několik dní, ale vždy čerstvé. Zamrazujte je vždy v sáčcích a oddělte si jednotlivé porce. Po rozmrazení totiž pečivo zůstane poživatelné jen chvíli a pak ztvrdne.

Na chvíli zas rohlík jako nový

Když už vám nějaký ten rohlík ztvrdne, neznamená to, že se jich musíte za každou cenu zbavit. Vložte je do rozehřáté trouby nebo do mikrovlnky, rozpečete je a ihned snězte. Uvidíte, že budou chutnat úplně jako čerstvé, a navíc budou ještě teplé. Můžete je dát rozpéct i na toustovač, jestliže máte typ s mřížkou, na které se dá pečivo rozpékat. U mikrovlnné trouby buďte obezřetní, protože pokud v ní necháte pečivo moc dlouho, nezměkne, ale naopak ztvrdne ještě víc.

