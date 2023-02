7 rad pro šetřílky, jak v kuchyni zpracovat zbytky a ušetřit spoustu peněz

Uvařili jste k obědu víc jídla, než jste snědli a je vám líto zbytky vyhodit? Řadu potravin lze využít k dalšímu zpracování. Poradíme vám, co s nimi udělat a na co se hodí třeba zbytek uvařených brambor nebo rýže. Díky tomu už nikdy nebudete muset plýtvat jídlem!

Ceny potravin stále stoupají. Jestliže hledáte cestu, jak nejvíce ušetřit, začněte právě v kuchyni. Plánování jídelníčku a psaní si seznamu na nákup zamezí kupování přebytečných potravin, které byste nestihli zpracovat. Při vaření se někdy ale stane, že neodhadnete porci a připravíte jídla zbytečně moc. I v těchto případech však existují způsoby, jimiž krásně zpracujete zbytky do posledního kousíčku.

Brambory na několik variant

Ze zbytků jídel můžete uvařit rychlý a jednoduchý pokrm zvaný frittata, jehož recept můžete vidět na videu:

Brambory se v domácnosti vaří skoro každý týden, a proto byste si měli umět poradit, co se zbylými několika kousky v hrnci. Využít se dají třeba do kynutého těsta, které dokážou nakypřit. Na kilo mouky přidejte okolo 100 g prolisovaných brambor. V případě zbylé bramborové kaše ji můžete použít při vaření polévky, kterou dolaďte ještě žloutkem a petrželkou.

Zbylou rýži použijte na zavářku

Zbytek uvařené rýže můžete zužitkovat hned na několik způsobů. Hodí se jako zavářka do masité či zeleninové polévky nebo při plnění paprik a zelných závitků. Pomletou rýži lze přidat do sekané, karbanátků i masitých kaší. Inspirovat se můžete ale také asijskou kuchyní, která rýži smaží společně se zeleninou, rozmíchaným vajíčkem a kapkou sójové omáčky.

Na rizoto můžete použít veškeré zbytky zeleniny, masa i rýže. Zdroj: Shutterstock

Ze zbytků těstovin nové jídlo

Máte v lednici půl hrnce těstovin a nějakou zeleninu, kterou byste měli co nejrychleji zdělat? Je to dokonalá kombinace na těstovinový salát, který si můžete dát třeba k obědu. Stačí zamíchat těstoviny, nakrájenou zeleninu a lžíci majonézy. Ze zbytku těstovin si však můžete připravit pokrm i nasladko. Osmahněte je na másle s moučkovým cukrem a mákem.

Rozklepnuté vejce do mrazáku

Mnoho receptů vyžaduje pouze žloutek nebo bílek. Co ale se zbytkem vajíčka, které je v dnešní době velmi drahocenné? Žloutek i bílek lze dát do mrazáku a uchovat tak jej na později. Vajíčko nalijte do tvořítka na led, který je velikostí akorát. Až vajíčko zmrzne, můžete kostky přendat do sáčku a tvořítko používat dál.

Ze zbylých luštěnin uvařte polévku

Zbytky luštěnin se dají použít polévku, kterou zalijte mlékem a doplňte osmaženou žemlí. Do čočkové polévky přidejte navíc kysané zelí. Zbytek bílých fazolí se hodí rovněž do hovězího guláše, který díky tomu bude chutnat opravdu famózně!

Zbytek luštěnin skvěle dochutí i klasický šopský salát. Zdroj: Shutterstock.com / Sunny Forest

Večeře z přebytečných knedlíků

Bramborové knedlíky nakrájejte na kolečka a opečte na tuku dozlatova. Servírujte s masitou pomazánkou nebo se salámem. Houskové knedlíky zase chutnají skvěle osmažené s vajíčkem a zbytkem nějaké uzeniny. Na závěr můžete přimíchat nakrájené rajče a trochu sýra.

Vynikající masová pomazánka ze zbytků

Zbyl vám kus vařeného nebo pečeného masa? Připravte si z něj různé haše, pomazánky nebo dokonce náplně do omelet a paprik. Obrané maso rozmixujte nožovým mixérem, opepřete, osolte, přidejte trochu majonézy, hořčice a česneku. Vše opět umixujte dohromady. Hotová pomazánka je skvělá nejen na chlebíčky!

Zdroje: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, primanapady.cz, prozeny.cz