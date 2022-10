Aronie na 5 způsobů: Zdravotní zázrak nejen na chřipku

Aronii si oblíbili i zahrádkáři u nás. Jestli se jí daří i na vaší zahrádce, nezapomeňte plody sklidit. Způsobů jak zpracovat plody je celá řada! Co můžete udělat z aronie, jak ji dochutit či užívat?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.toprecepty.cz, radimejak.cz

Černé plody aronie

Černý jeřáb čili aronie se česky nazývá také temnoplodec. Zní to skoro až mysticky a jak by ne! Plody aronie jsou plné vitaminů a tříslovin, ale také velkého množství antioxidantů. Zdraví prospěšné látky v plodech aronie jsou také předmětem výzkumu a ukazuje se, že nejen američtí indiáni, ale také my bychom mohli tyto černé trpké plody používat při kardiovaskulárních onemocnění, proti chronickým zánětům, při problémech s játry či žaludečními vředy. Plody aronie se také doporučují při problémech s krevním oběhem a pro zlepšení zdraví cév či při diabetu.

Aronie se u nás pěstuje jako okrasný keř v zahradách, ale určitě nic nebrání tomu, abyste jeho plody sklidili.

Listy aronie se na podzim zbarví do syté červené. Zdroj: Shutterstock.com / Evannovostro

Kdy sklízet a co s plody?

I když aronie dozrává už na konci léta, kuličky je možné nechat na keřích až do prvních mrazíků. Jejich trpká až svíravá chuť se díky tomu zmírní, stejně tak jako například u trnek.

Plody lze zpracovat mnoha způsoby. Pokud nevíte, co dřív, stačí, když plody nasušíte a pak je můžete používat klidně během celého roku na čaj vcelku nebo podrcené. Plody je nutné sušit na maximálně 50 °C v jedné vrstvě v sušičce na ovoce nebo v troubě s pootevřenými dvířky.

Z arónie si udělejte čaj nebo šťávu. Zdroj: Profimedia

Čaj se připravuje také z listů, ze sušených plodů však můžete kdykoli udělat macerát. Na litr macerátu ze studené vody budete potřebovat 2 lžíce sušených plodů. Nasypejte sušené plody do studené vody a nechejte louhovat alespoň přes noc, ideálně 24 hodin. Výsledkem budou dva produkty. Ochucená voda, kterou můžete popíjet kdykoli během dne pro zlepšení imunity, příjem vitaminu C a antioxidantů, ale také rehydrované plody. Ty se hodí do jogurtu, smoothie s jiným ovocem, či do müsli.

Z arónie si můžete připravit i džem. Zdroj: Shutterstock

Z plodů černé jeřabiny můžete připravit také marmeládu. Na 1,5 kila čistých plodů budete potřebovat 1 kilo cukru, 2 balíčky želírovacího přípravku a vodu.

Začněte přípravou plodů, které je vhodné napřed povařit v hrnci. Abyste plody nepřipálili, podlijte je jen deci vody. Vařte tak dlouho, až bude konzistence plodů vhodná k přepasírování či rozmixování, to už je na vás.

Do vzniklého pyré přidejte cukr a želírovací přípravek, za stálého míchání přiveďte k varu a po zhruba 5 minutách naplňte horkou směsí čisté zavařovací sklenice. Okamžitě je uzavřete a otočte víkem dolu.

Plody aronie lze zpracovat mnoha způsoby, stejně jako brusinky. Zdroj: Profimedia

Pokud máte rádi zavařené brusinky, můžete si stejným způsobem připravit i plody aronie. Je to vlastně velmi podobné jako marmeláda, jen dochucené docela jinak.

Na 1 kilo plodů budete potřebovat 0,6 kila cukru, 1 balíček želírovacího přípravku. Na dochucení je třeba balíček vanilkového cukru, půl lžičky mleté skořice, půl lžičky kyseliny citronové, 3 mleté hřebíčky a velký panák rumu.

Očištěné jeřabiny podlijte skleničkou vody a vařte zhruba čtvrt hodiny. Přidejte cukr, vanilkový cukr, hřebíček a skořici. Společně vařte, až plody zcela změknou. Plody mírně pomačkejte, aby se jejich slupka narušila, přidejte želírovací prostředek, kyselinu citronovou a krátce povařte. Po zhruba 4 minutách odstavte z plotny a přilejte rum.

Horkou směsí plňte sklenice, dobře očistěte hrdlo, uzavřete a hned otočte dnem vzhůru.

Plody aronie jsou mimořádně zdravé a lze je upravit mnoha způsoby. Zdroj: Shutterstock.com / Aksana Yasiuchenia

Velmi prostá je také výroba tinktury. Jako u veškerých těchto produktů je nutné zvolit kvalitní alkohol, ve kterém se budou plody tři týdny louhovat při pokojové teplotě. Čisté mírně pomačkané plody zalijte půl litrem alkoholu a uzavřete. Nádobu je vhodné čas od času protřepat. Po třech týdnech sceďte pevné části přes jemné sítko nebo plátýnko.

Tinkturu se doporučuje užívat preventivně i v případě akutních zánětů, na podporu imunity a při kardiovaskulárních problémech. Denní maximum 60 kapek je vhodné rozdělit do dvou až tří dávek.