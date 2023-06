Naše babičky uměly květy černého bezu zpracovat na 7 způsobů. Znáte je všechny?

Právě začala sezóna černého bezu. Narazíte na něj téměř všude a vždy se přihlásí svou silnou a nezaměnitelnou vůní. Navíc se jedná o rostlinu, která je nesmírně zdravá. Využijte nabídky přírody a nasbírejte si ji. A co všechno můžete z jejích květů udělat?

Černý bez je plný vitaminů a léčivých látek, které by bylo škoda nevyužít! Mají totiž na naše tělo výborné čisticí účinky. A právě teď je nejvyšší čas si bílá květenství bezu natrhat. Běžně se využívají ve farmaceutickém průmyslu, v lidovém léčitelství, ale i můžete si je zpracovat i vlastnoručně doma. Pojďte se inspirovat, máme pro vás hned několik receptů.

Sirup za studena i vařený

V každém případě se vyplatí mít doma po ruce i sirup z bezových květů. Hodí se nejen na přípravu limonád, můžete si s ním osladit i čaj nebo jej využít jako medicínu na mnohé zdravotní neduhy a nachlazení.

Do připravené velké sklenice vkládejte ve vrstvách 50 čerstvých opylených bezových květů, na kousky pokrájené 3 limetky a stejné množství citronu i s kůrou. Takto naplňte nádobu až po okraj. Celý obsah zalijte vychladlou převařenou vodou, sklenici přikryjte čistou utěrkou a nechte 24 hodin macerovat při pokojové teplotě. Následně šťávu přeceďte přes jemné plátýnko, zbavíte se tak veškerých zbytků květů, díky nimž by se mohl později sirup kazit.

Do sklenice vložte ve vrstvách květy bezu, citrony a limetky. Zdroj: shutterstock.com

V tento moment je už jenom na vašem rozhodnutí, zda si vyrobíte sirup vařený, nebo bez vaření. Pokud se rozhodnete pro první verzi, dejte přeceděný koncentrát ohřát na plotýnku, v druhém případě pokračujte v realizaci receptu bez vaření.

V obou případech přisypte 1 kg krupicového cukru a rozmíchejte ho do úplného rozpuštění. Pokud sirup vaříte, nechte ho projít alespoň 5 minut varem. Na závěr přidejte 1 lžičku kyseliny citronové, která bude fungovat jako konzervant. Takto připravený sirup je možné nalít do sterilizovaných lahví.

Tip: Když do každé lahve kápnete pár kapek alkoholu a pak nádoby těsně uzavřete, bude konzervace dokonalá a nehrozí vám, že se sirup bude kazit. Inspirovat se můžete na následujícím videu:

Smažená kosmatice

Z květů černého bezu si můžete vyrobit i rychlý oběd či večeři. Nejprve si rozšlehejte ve ¼ l mléka nebo vody 2 syrová celá vejce, přidejte špetku soli, hrst rozsekané plocholisté petržele a 100 až 120 g hladké mouky. Pokud chcete mít vzniklé těstíčko jemnější, můžete přidal 1 polévkovou lžíci oleje. Pak nezbývá než v těstě obalit každý květ a osmažit jej v rozpáleném oleji. Jak na to, můžete zhlédnout na následném videu:

Džem z květu černého bezu

Udělejte si na zimu do zásoby i výborný džem plný vitamínů. Ve velkém hrnci zalijte 2,5 l vody 30 květů černého bezu a přidejte 2 pokrájené citrony i s kůrou, která není chemicky ošetřena. Následně vařte pod pokličkou, ovšem pouze do bodu varu. Poté teplotu stáhněte a na mírném stupni ještě povařte dalších 15 minut. Následně nechte odstát celých 24 hodin. Po uplynutí náležité doby roztok přeceďte, přisypte 2,5 kg krystalového cukru, 3 sáčky želírovacího prostředku a vařte tak dlouho, než se džem zahustí. Po celou dobu sbírejte tvořící pěnu. Pak ještě teplý džem naporcujte do čistých skleniček. Podrobný návod najdete na následujícím videu:

Léčivý bylinkový čaj

Na výrobu lahodného a léčivého čaje budete potřebovat usušené květy černého bezu. Květy sušte při teplotě do 35 stupňů Celsia na rozloženém papíře, pokud máte sušičku, určitě ji využijte. Ve výsledku by měly mít květy zlatavou barvu.

Suché květy černého bezu zalijte vroucí vodou a nechte pod pokličkou 7 až 10 minut louhovat. Množství sušeného květu je na vás, podle toho, jestli máte raději bylinné čaje silnější či slabší. Většinou jsou doporučovány 2 polévkové lžíce na 0,5 l vody.

Letní limonáda

Květ černého bezu můžete velice dobře využít i k výrobě osvěžující limonády, kdy do džbánu s vodou vložíte několik čerstvých květů společně s citronem, mátou a meduňkou.

O černém bezu se říká, že zahání chmury a prospívá lepšímu trávení. Proto si limonádu dopřejte jako drink po vydatném obědě. Zdroj: Profimedia

Perlivý letní drink

Vyrobit si můžete i limonádu se zajímavější chutí, jen její výroba bude trvat zhruba 2 týdny. Je však nesmírně zdravá. Budete potřebovat 1 citron. Z jedné poloviny vymačkejte čerstvou šťávu a druhou pokrájejte na drobné kousky. Zalijte je 3 l čisté vody, přidejte 20 až 30 květů černého bezu, 500 g cukru a 1 kostku droždí. Pak nádobu nechte týden stát v teple. Naloženou limonádu nechte v zakryté sklenici asi týden při pokojové teplotě pracovat, pak ji přeceďte do uzavíratelných lahví a nechte ještě týden odležet v lednici.

