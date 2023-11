Pokud se vám při pečení vánočního cukroví některé sladkosti nevydaří tak, jak byste chtěli, můžete je ještě šikovně dále zpracovat. Co lze udělat z nepovedeného cukroví jednoduše a bleskovou rychlostí?

Dobrá hospodyně si ví rady při každé lapálii a především umí využít veškeré suroviny jak se říká do morku kosti. V tomto případě se to týká vánočního cukroví, které se vám hned napoprvé nepovede, nebo se rozlomí, rozteče a podobně. Byla by škoda se těchto nevydařených kousků zbavovat, dá se z nich ještě vykouzlit velice jednoduché a vlastně i poměrně oblíbené nepečené cukroví. Jistě tímto způsobem zpracujete i další zbylé a nevyužité ingredience jako krémy, polevy, oříšky, rozinky, kokos, kakao a mnohé další.

Zpracujte nevydařené cukroví do chutných kuliček.

Nepečené cukroví je hitem

Tak kromě jisté výhody, že nepovedené cukroví a další zbytky nevyhodíte, je tu i další příjemný fakt. Toto vánoční cukroví totiž můžete připravovat nejen bez vážení, ale vyhnete se i zdlouhavému pečení. Dokonce se nemusíte pevně držet dané receptury, můžete experimentovat dle daných surovin. Vždy by však k sobě měly padnout chutí i vůní.

Jak na to?

Veškeré nedostatečné kousky cukroví rozdrťte a přidejte další vhodné zbylé ingredience, které jste nevyužili. Můžete je doplnit i podrcenými piškoty nebo sušenkami. Spojit je můžete přidáním másla, rumu či kondenzovaného mléka. Těsto pak důkladně propracujte, nejlépe rukama, mělo by být poměrně tuhé, aby se vám s ním lépe pracovalo. Následně jej vložte na hodinu do chladničky ztuhnout.

Můžete začít tvořit

Pak stačí dělat kuličky mezi dlaněmi, které lze nakonec obalit v kakau, čokoládových hoblinkách, namletých oříšcích nebo v kokosu. Prostě dokonalá rychlovka za babku, která chutná skvěle! A další tipy?

Nepečený sladký salám zpestří každou vánoční tabuli.

Vánoční salámek

Nehezké kusy využijte při přípravě vánočního nepečeného sladkého salámu. Podobně jako u kuliček smíchejte veškeré zbylé ingredience společně v míse a vytvořte z tuhého těsta váleček. Obalte ho alobalem a vložte do lednice. Podávejte na stůl vždy jemně pokrájené plátky. Jedná se o dokonalou lahůdku, kterou máte hotovou během chvilky.

Zachrání vás poleva

Nepovedené kusy můžete dále využít tak, že jejich nedostatky schováte pod vrstvu polevy, a to nejen té klasické čokoládové. Využít lze i karamel.

Drobenka na koláče

Dalším možným a praktickým využitím nevzhledných kousků cukroví je jednoduchá příprava drobenky, kterou pak snadno využijete při pečení dalších sladkostí. Perfektně se hodí i do klasického štrůdlu.

