Banány jsou oblíbeným ovocem po celém světě. Ovšem každý, kdo je pravidelně kupuje, dobře ví, jak rychle se mohou proměnit ze svěžích žlutých plodů na hnědé, ne zrovna lákavě vypadající ovoce. To však neznamená, že by se takové banány měly vyhodit. Právě naopak! Snadno je proměníte v lahodné pokrmy.

Zčernalé banány, které už nevypadají lákavě, nemusí nutně skončit v koši. Takto vyzrálé ovoce je skvělým základem pro mnoho sladkých receptů, do kterých nebudete muset přidávat ani žádné sladidlo, jelikož samy obsahují vysoké množství přírodních cukrů.

Zároveň jsou plné vlákniny, draslíku a antioxidantů, což z nich stále dělá plnohodnotnou potravinu. Vyzkoušejte si z nich proto připravit čtyři rychlé pokrmy, které si zamilujete!

Zdravý fitness chléb

Banánový chléb je jedním z nejoblíbenějších pokrmů, které si z přezrálých banánů můžete upéct. Nejprve si v míse rozmačkejte vidličkou tři zralé banány. Poté k nim přidejte lžíci kokosového oleje, 3 lžíce kokosového mléka, jedno vejce a lžičku vanilkového extraktu.

V druhé míse pečlivě promíchejte 2 hrnky mandlové moučky se lžičkou prášku do pečiva, 2 lžičkami skořice a špetkou soli. Obě mísy smíchejte dohromady a vzniklé těsto nalijte do pečící formy. Tu vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte asi 50-60 minut.

Jemnou chuť banánového chlebíčku si přímo zamilujete!

Snídaně plná energie

Pokud hledáte rychlou a výživnou snídani, připravte si zdravou variantu lívanců! Stačí v míse rozmačkat vidličkou jeden zralý banán společně se 2 vejci. Na pánvi pak rozehřejte malé množství olivového oleje, na kterém osmažte banánové těsto ve tvaru malých placiček z obou stran do zlatova. Banánové lívance podávejte ještě teplé, přelité s javorovým sirupem a posypané čerstvým ovocem.

Osvěžující banánové smoothie

Smoothie je skvělým způsobem, jak zkonzumovat přezrálé ovoce v osvěžující podobě. Vložte do mixéru dva zralé banány a jeden šálek mléka. Přidejte ještě led a vše do hladka rozmixujte. Hotové smoothie nalijte do sklenic, které můžete ozdobit ještě čerstvou mátou. Ovocné smoothie je ideální jak k snídani, tak i k svačině, poněvadž je plné vitaminů a živin, které tělo potřebuje.

Banánové smoothie je osvěžující nápoj, který v horkých letních dnech každému prospěje.

Lahodná banánová zmrzlina

Banánová zmrzlina je skvělou alternativou ke klasickým zmrzlinám plným přidaného cukru a tuků. Oloupejte a nakrájejte proto čtyři zralé banány na kolečka. V misce je zakápněte čerstvě vymačkanou citronovou šťávou a troškou vanilkového extraktu.

Misku poté uzavřete a dejte do mrazáku minimálně na dvě hodiny. Zmražené banány následně přendejte do mixéru a během mixování přilévejte po lžících mléko, dokud nedosáhnete krémové konzistence. Hotovu zmrzlinu můžete posypat kakaem nebo nadrcenými oříšky.

