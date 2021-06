Co uvařit z levandule: Recept na úžasné pečené kuře a delikátní, jednoduchý páj

Celé pole levandule k dnešnímu vaření potřebovat nebudete, ale pár voňavých snítek ano. Přidávají každému z těchhle jídel další rozměr: představu volného nebe nad hlavou, zlatého slunce, bzukotu včel a chladivého vánku.

Kromě levandule lékařské se pěstují kultivary různých výšek, tvarů i barev, kvetou fialově, modře, růžově, a dokonce bíle. Její jméno pochází z latiny, protože lavare znamená umývat se a lidé ji už v antice přidávali do lázně.

Cibulový páj s gorgonzolou je báječný lehký oběd. Zdroj: Šárka Babická

Cibulový páj s gorgonzolou

Křehké těsto neboli pâte brisée není vůbec složité. Vyzkoušejte náš recept, bude se vám hodit i jindy, lze ho používat naslano i nasladko. Ingredience jsou pro koláčovou formu o průměru 24 centimetrů.

Křehké těsto

250 g hladké mouky (použít můžete i špaldovou)

125 g másla

50 ml ledové vody

1 lžička soli

Náplň

200 g gorgonzoly

500 g cibule

125 g anglické slaniny

2 lžičky květů levandule

2 vejce L

125 ml smetany ke šlehání

3 lžíce másla plus trocha na vymazání formy

Postup:

Nejprve připravte těsto. V míse rukama zpracujte mouku spolu s máslem do konzistence drobenky. Osolte ho, přidejte vodu a rychle vypracujte vláčné a hladké těsto. Vytvořte z něj kouli, zabalte ji do potravinářské fólie a nechte hodinu vychladit v lednici.

Troubu předehřejte na 190 stupňů. Odpočinuté těsto vybalte a rozválejte na lehce pomoučené pracovní desce do kruhu. Vložte ho do máslem vymazané koláčové formy a přesahující okraje odřízněte. Dno propíchejte vidličkou a celou plochu vyložte pečicím papírem. Papír posypte fazolemi nebo rýží pro zatížení, těsto vložte do trouby a předpečte ho 10 minut.

Zatímco se peče korpus, připravte náplň. Slaninu na suché pánvi opečte dozlatova a přendejte ji na papírovou kuchyňskou utěrku, aby se zbavila přebytečného tuku. Výběr slaniny necháváme na vás, my máme nejraději část ve formě kostiček v náplni a část opečených plátků na ozdobu. Cibuli nakrájejte na půlkolečka a na másle ji orestujte při co nejnižší teplotě do světle zlaté barvy.

V míse smíchejte vejce a smetanu, přidejte cibuli a část opečené slaniny a nalijte směs na korpus. Posypte ho rozdrobenou gorgonzolou, zbytkem slaniny a levandulí. Páj vložte do vyhřáté trouby, snižte její teplotu na 175 °C a pečte 20 až 30 minut. Před servírováním nechte páj deset minut odpočinout ve formě.

Určitě nezískáte chuť podobnou klasickému českému pečenému kuřeti, ale obohatíte si jídelníček o úplně nové možnosti. Zdroj: Šárka Babická

Kuře pečené s meruňkami

Určitě nezískáte chuť podobnou klasickému českému pečenému kuřeti, ale obohatíte si jídelníček o úplně nové možnosti a rozšíříte kuchařský um neobvyklým směrem.

16 kuřecích paliček

8 až 10 tvrdších meruněk

6 snítek levandule

200 ml suchého bílého vína

3 lžíce bílého balsamikového octa

4 lžíce medu

půl lžičky kajenského pepře

3 lžíce olivového oleje

sůl

Postup:

Troubu předehřejte na 190 °C. Na pánev nalijte dvě lžíce olivového oleje a postupně na něm všechny kousky kuřete opečte ze všech stran dozlatova. Do pekáče nebo zapékací mísy naskládejte kuře, olej z pánve vylijte. Na pánev nalijte víno a deglazujte ji, tedy odvařte všechny připečené kousky. Přiveďte k varu a zredukujte na polovinu. Přidejte jeden a půl lžíce balsamika a stejné množství medu. Promíchejte a nalijte na kuře.

Meruňky rozpulte, vypeckujte, řeznou stranu potřete olivovým olejem a položte mezi kousky kuřete, osolte a opepřete. Zbylý balsamikový ocet a med rozmíchejte v misce vidličkou, kuře s meruňkami jím zakápněte a posypte levandulovými květy. Vložte do trouby a pečte 40 minut nebo dokud nebude po zapíchnutí ostrého nože ke kosti z masa vytékat čirá šťáva. Pekáč položte na podložku doprostřed stolu a servírujte třeba s bramborami opečenými na olivovém oleji a zelenými fazolkami.

Voňavý cukr do moučníků

Jestli vám levandulová chuť vyhovuje, připravte si do zásoby cukr ze čtvrtiny kila toho obyčejného a tří lžiček čerstvě utržených květů. Promíchejte to, dejte do sklenice, nahoru přidejte ještě dvě celé snítky, sklenici dobře uzavřete a nechte na tmavém a suchém místě deset dnů. Občas protřepejte. Nebo můžete cukr a květy rozmixovat, pak se dá levandulový cukr použít už po několika dnech. Hodí se i do zmrzlin nebo limonád.

Ještě zkuste tyhle kuchyňské tipy

Při pečení muffinů a brownies přidejte do těsta půl polévkové lžíce květů.

a přidejte do těsta půl polévkové lžíce květů. Při přípravě meruňkového džemu k jednomu kilogramu ovoce přidejte kávovou lžičku čerstvých nebo sušených květů.

k jednomu kilogramu ovoce přidejte kávovou lžičku čerstvých nebo sušených květů. Vyrobte si sirup : nalejte do rendlíku dva šálky vody, přidejte dva hrnky čerstvé nebo sušené levandule a buď cukr, nebo stévii v množství podle vaší chuti. Povařte pět minut, nechte vychladnout a uchovávejte v ledničce.

: nalejte do rendlíku dva šálky vody, přidejte dva hrnky čerstvé nebo sušené levandule a buď cukr, nebo stévii v množství podle vaší chuti. Povařte pět minut, nechte vychladnout a uchovávejte v ledničce. Ozdobit jemnými kvítky můžete téměř jakékoli vlastní dorty a dezerty.

jemnými kvítky můžete téměř jakékoli vlastní dorty a dezerty. Přidejte ji do směsí koření, které mají připomenout středomořskou a provensálskou kuchyni.

