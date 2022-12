Staročeské lokše: Tato zapomenutá příloha by na Boží hod a Štěpána neměla chybět

Vánoční svátky nejsou jen o Štědrém dni, ale po tolik očekávaném Ježíšku přicházejí ještě další dva slavnostní dny. Víte, co podle tradice vařit na Boží hod a na Štěpána?

I v další sváteční dny se v českých domácnostech připravují tradiční pokrmy, které vycházejí ze starých zvyků. Právě na Boží hod a následný svátek svatého Štěpána patřila na stůl drůbež, nejčastěji husa, krůta či kachna. A přílohou nebyly vždy jen knedlíky, skvělá je taková pečínka s lokšemi a samozřejmě se zelím.

Jak udělat lokše?

První svátek vánoční

Boží hod vánoční, tedy 25. prosinec, je den, kdy křesťané slaví narození Ježíše Krista. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků. Podle dávných tradic se nesmělo uklízet, raději snad ani vylézat z postele a nepouštět si domů žádné návštěvy, což údajně nosilo smůlu a neštěstí.

Po Štědrém dni měl každý odpočívat a užívat si sváteční atmosféry. V současné době je však situace jiná a blízcí se právě v tento den hojně setkávají, chodí na procházky a zajdou se podívat třeba na nejbližší betlém.

Ať už se rozhodnete na tyto dny upéct husu, krocana či kačenu, upečte k nim staročeskou přílohu, a tou jsou bramborové lokše.

Druhý svátek vánoční

Druhý svátek vánoční, tedy 26. prosinec, je zasvěcen svatému Štěpánovi. Podle legendy položil život za víru v Krista a stal se tak prvním křesťanským mučedníkem, jenž byl v roce 40 po Kristu ukamenován. Kdysi se právě v tento den chodilo koledovat a v kostelích kněží světili sedlákům osivo.

Na Boží hod i na Štěpána se hoduje

Dle tradice by v tyto dny měla být na stole pernatá drůbež, tedy husa, kachna nebo aspoň kuře. Na Boží hod se totiž připravovalo to nejlepší, co domácnost měla. Období půstu, které trvalo od počátku adventu až do 24. prosince, skončilo. A proto se nehoduje jen na Štědrý večer, ale i na Boží hod a na Štěpána. Připravte si i vy na tyto dny tradiční pokrm, který nasytí nejen vaši rodinu, ale i případné hosty.

Nahraďte knedlíky a udělejte staročeské lokše

Ať už se rozhodnete na tyto dny upéct husu, krocana či kačenu, upečte k nim zapomenutou staročeskou přílohu, kterou jsou staročeské bramborové lokše. Jedná se o velmi jednoduché bramborové placky, které se hodí právě k pečené drůbeži v kombinaci se zelím. Lokše můžete zelím dokonce plnit a servírovat je na talíř v podobě rolky.

Recept na bramborové lokše

Oloupejte si 1 kg studených brambor uvařených v předešlém dni a nastrouhejte je na hrubším struhadle. Přidejte 300 g hladké mouky a v misce vypracujte rukama hladké těsto, které ještě ručně propracujte i na pomoučněném vále. Těsto by se nemělo lepit. Poté vytvarujte z těsta dlouhý válec a postupně z něho nakrájejte stejně silné tak 1,5 cm silné plátky. Z každého kousku pak dlaněmi vytvarujte kuličky, které na pomoučněné pracovní ploše vyválejte pomocí válečku na tenkou placku.

Lokše pečte z obou stran na předem rozpálené pánvi, a to vždy nasucho, teprve až po upečení každý kus potřete rozpuštěným sádlem nebo máslem. Pečené lokše jsou jednoduché a k přípravě rychlé, a navíc jsou úžasnou přílohou, a to nejen ke štěpánské huse. Je možné je podávat i jako dezert, kdy je například potřete švestkovými povidly.

Tradiční kedlubnové zelí k drůběží pečínce

Drůbeží pečínka je samozřejmě výborná s dušeným zelím, ale kdysi bylo upřednostňováno zelí kedlubnové. Připravte si ho také, protože se k pečenému masu perfektně hodí.

Oloupejte si 3 velké kedlubny a nastrouhejte je nahrubo. Vložte je do hrnce, lehce osolte, okmínujte a zalijte trochou vody tak, aby nestála nad kedlubnami. Poté je vařte tak dlouho, aby byly kedlubny téměř měkké.

Mezitím si připravte jíšku. Nejprve si rozehřejte sádlo, přidejte 1 velkou nakrájenou cibuli a restuji tak dlouho, dokud nezesklovatí. Přisypte 2 lžíce hladké mouky a za stálého míchání usmažte světlou jíšku.

Drůbeží pečínka je výborná s dušeným zelím, ale kdysi bylo upřednostňováno zelí kedlubnové.

Poté si kedlubny částečně slijte, vývar si zatím odložte stranou. Kedlubnové zelí zahustěte jíškou a podle potřeby jej můžete zředit odloženým vývarem. Chvilku nechte ještě zelí provařit, aby bylo dokonale měkké. Na závěr dochuťte cukrem a octem dle vaší chuti.

