Slavnostní předkrm: Tulipány z rajčat s pikantní nádivkou jsou hotové bleskem

Červené tulipány na Vánoce? To se snad všichni zbláznili? Kdepak. Pokud přemýšlíte, co za předkrm na Vánoce, schválně vyzkoušejte tyto nadívané tulipány z rajčat. Příprava je úplně jednoduchá a výsledek vynikající.

Sehnat červené tulipány v zimě už není takové umění jako v pohádce o Dvanácti měsíčkách. Obzvlášť, když je nemusíte sázet, ale vyrobíte si je z krásných čerstvých cherry rajčátek.

Zelenina na vánoční stůl patří stejně jako maso. Navíc dodá organismu vlákninu a podpoří jeho trávení. Tak s ní moc nešetřete. Tenhle předkrm je spojení zeleniny a masa, proto potěší i velké hladovce. Navíc dodá vašemu vánočnímu stolu šmrnc, barvy a nějakou tu svěží chuť!

Tulipánový předkrm: Krása na talíři

Tulipánový předkrm z rajčátek můžete vytvořit úplně jednoduše ve stylu oblíbeného salátu caprese:

Tulipány ale můžete naplnit i masovou směsí. Jak na to? Nejdříve si upečte 400 g kuřecích prsou. Maso zbavte kůrčičky a nakrájejte ho na drobné kostičky. Maso dejte do misky a zasypte 100 g strouhaného parmezánu nebo mozzarelly. Přidejte 3 stroužky strouhaného nebo drceného česneku a trochu sekané čerstvé petrželové natě (nebo kopru). Všechny přísady osolte a dochuťte libovolným kořením. Nakonec vmíchejte do směsi 6 lžic zakysané smetany. Máte? Pak jdeme na další krok.

Základ rajčatových tulipánků tvoří náplň z kuřecího masa. Zdroj: Profimedia

Rajčatové čarování

Připravte si 15 šišatých rajčátek. Nakrojte je na 6 čtvrtinek. Vnitřek plodu vydlabejte a položte na talíř. Stejným způsobem upravte i další kousky rajčat. Všimněte si, že vzhledově připomínají tulipánky. Vezměte první nakrojené rajče, naplňte ho kuřecí hmotou a lehce stiskněte, aby se náplň udržela uvnitř plodu. Takto připravená rajčata dejte na chvíli stranou.

Rajčata jako tulipány ve stylu caprese salátu jsou vynikající a vypadají nádherně. Zdroj: Shutterstock

Dokonalé aranžmá

Nakonec vezměte jednu žlutou papriku. Rozpulte ji na polovinu, očistěte a naplňte také kuřecí směsí. Položte ji na větší talíř. Do středu papriky umístěte vyčnívající listy jarní cibule a na ně pak naaranžujte plněná rajčata tak, aby výsledek připomínal vázu s tulipány.

Radost po celý rok

Tuhle tulipánovou dobrotu můžete připravovat celoročně. Hodí se na rodinné oslavy, ale také coby pohoštění pro vzácnou návštěvu. Jen nesmíte zapomenout přizpůsobit množství „tulipánů“ počtu strávníků, aby některý z nich zbytečně nestrádal. Šťastné a veselé Vánoce!

Zdroje: www.youtube.com, www.itesco.cz