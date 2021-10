Nejlepší čočka na kyselo: Starý recept našich babiček zůstane nepřekonán

Čočka by se měla jíst nejenom na Nový rok. Je to plnohodnotná a chutná potravina, která je stará několik tisíc let. Asi nejznámější recept z ní je čočka na kyselo. Je to jednoduché a levné jídlo, které však milují jak dospělí, tak také děti.

Biblická čočka

Čočku seli už neolitičtí zemědělci na Blízkém východě, tedy v období zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem. Nikoho tak asi nepřekvapí, že vystupuje ve Starém zákoně, konkrétně v příběhu dvojčat Ezaua a Jákoba. Prvorozený Ezaua měl být ten, z něhož vzejde linie spasitelů. Když se ale jednou vracel s prázdným žaludkem z lovu, přistihl Jákoba, jak si vaří čočku. Ten se však o večeři nechtěl jen tak podělit. Bratři nakonec začali smlouvat. Nakonec to dopadlo tak, že historicky podstatná role připadla Jákobovi a Ezau se konečně najedl.

Nejznámější je čočka hnědé barvy. Zdroj: Nelli Syrotynska/Shutterstock.com

Zdravotní benefity čočky

Čočka je bohatá na vlákninu, bílkoviny a sacharidy. Naopak má nízký obsah tuku a kalorií. Dokáže tak zasytit na dlouhou dobu. Obsahuje všech 9 esenciálních aminokyselin, které jsou k životu nezbytně nutné. Díky vitamínu B6, manganu, hořčíku a železu zlepšuje náladu a bojuje proti depresím. Působí také jako prevence civilizačních nemocí a snižuje cholesterol v krvi.

Jak uvařit čočku na kyselo

Aby si čočka zachovala svou chuť a zbytečně nenadýmala, je nutné dodržet pár důležitých kroků.

Namočte ji

Čočka namáčení předem nepotřebuje tak nutně jako ostatní luštěniny, ale aspoň hodinový pobyt ve vodě jí rozhodně prospěje. Nikdy totiž nevíte, jak dlouho je sklizená nebo odložená na pultě v supermarketu. Čím starší čočka je, tím déle se vaří.

Blanšírujte

Abyste předešli nadýmání, semena si zanechala svěží barvu a předešli jste ostré sirnaté pachuti, zkuste čočku blanšírovat. Jakmile voda v hrnci s čočkou začne vřít, slijte ji a nahraďte ji vodou studenou.

Optimální vaření

Další tajemství dokonalé čočky tkví v množství vody. Aby vám luštěnina nevyklouzla ze slupky, zalijte ji tak, aby byla hladina těsně nad povrchem čočky. Obecně se používají 3 díly vody na 1 díl čočky. Během vaření čočku nemíchejte a odebírejte vzniklou pěnu. Vařte na mírném plameni a pod pokličku.

Jíška a čočka na kyselo

Čočka na kyselo má mít konzistenci kaše. S tím vám pomůže jíška. Jak ji připravit? Uvařenou čočku slijte do misky, aby vám zůstal čočkový vývar. Na 4 porce čočky na kyselo by vám mělo zbýt alespoň 250 ml vody. Pokud vám do tohoto množství trochu chybí, doplňte ho horkou vodou. Nakrájejte si jednu menší cibuli, v kastrůlku rozpusťte 2 lžíce sádla nebo másla a opékejte do té doby, dokud cibule nezezlátne. Pak ji zasypejte trochou mouky a vytvořte zlatavou jíšku. Tu zalijte čočkovým vývarem a metličkou rozmíchejte dohladka. Aby se vstřebala moučná chuť, kaši vařte na mírném plameni 15-20 minut. Pravidelně míchejte, aby se vám jíška nepřichytila na dno hrnce.

Do čočky na kyselo patří i jíška. Zdroj: Marian Curko/Shutterstock.com

Čočka na kyselo

Na 4 porce čočky na kyselo budete potřebovat 250 g čočky, 1 lžičku soli, 2 bobkové listy, případně čerstvé bylinky, jako jsou saturejka, majoránka, bazalka nebo tymián. Na jíšku si připravte 1 cibuli, 20 g sádla nebo másla a 10 g hladké mouky. Na dochucení budete potřebovat 2 lžíce octa a špetku cukru.

Čočka na kyselo - postup

Čočku přeberte a namočte na jednu hodinu do vody. Poté ji propláchněte v cedníku a nasypejte ji do hrnce. Zalijte ji 3 hrnky studené vody a přiveďte k varu. Jakmile se bude čočka vařit cca 2 minuty, sporák vypněte, vodu slijte a čočku znovu propláchněte. Vraťte ji do hrnce a zalijte ji 3 hrnky studené vody. Přidejte bylinky, zakryjte poklicí a znovu přiveďte k varu. Jakmile bude čočka měkká, vodu slijte, abyste ji mohli použít na jíšku. Bylinky odstraňte. Jakmile bude jíšková omáčka hotová, přilijte ji k čočce a krátce prohřejte. Postupně po lžičkách přidávejte ocet. Nakonec můžete celou chuť čočky na kyselo doladit cukrem. Podívejte s chlebem, opečenou cibulkou, kyselou okurkou, vajíčkem nebo párkem.

