Jak udělat čočku na kyselo, aby nenadýmala a byla skvěle vychucená?

Adventní čas, tedy čtyři týdny před Štědrým večerem, je podle tradice postní. Naši předci v této době konzumovali především luštěniny, ovoce a zeleninu. Zkuste si také odlehčit jídelníček a připravte si výživné, levné a vynikající jídlo. Uvařte si čočku na kyselo.

Čočka se v kuchařských knihách objevuje až od první poloviny 17. století. Bylo to dáno hlavně tím, že se v našich podmínkách hůře pěstuje. Také vůči ní panovaly předsudky. Významný lékař a botanik Petr Ondřej Mattioli o ní dokonce napsal, že kazí krev, škodí plícím a umrtvuje chlípnou žádostivost. Doslova uvádí: „Plodí hrubou a neužitečnou krev, a kteří by jí mnoho a často požívali, upadají v tu prašivost těžkou, kteráž slově slonovina a rak. ... Z té příčiny také zrak kalný činí a sny nepokojné přivádí, hlavě, nervům anebo žilnám a plicem škodí.“ Autor Herbáře neboli Bylináře z roku 1544 se však mýlil. Čočka má velmi dobrý vliv v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, napomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi, pomáhá snižovat cholesterol a optimalizuje tělesné pH. Obsahuje vysoké množství rozpustné a nerozpustné vlákniny, takže podporuje růst bakterií ve střevě, zajišťuje optimální funkci trávicího traktu a zlepšuje imunitní systém.

Luštěniny a nadýmání

Mnoho lidí se bojí konzumovat luštěniny, protože způsobují nepříjemné nadýmání. Za plynatost mohou sacharidy rafinóza a stachióza. Jejich vstřebávání je zdlouhavé, složité a probíhá až v tlustém střevě. Zajímavostí je, že při rozkladu oligosacharidů z luštěnin vznikají plyny bez zápachu. Sirovodík, který může za nepříjemný zápach, vzniká při rozkladu živočišných bílkovin. Podle různých výzkumů, nadýmáním trápí méně ti, kteří potraviny s oligosacharidy jedí pravidelně.

Za plynatost čočky mohou sacharidy rafinóza a stachióza. Zdroj: Shutterstock

Aby čočka nenadýmala

Čočka nadýmá především kvůli svému vysokému obsahu vlákniny a antinutričních látek, tedy již zmíněných oligosacharidů. Tyto látky nelze zničit vařením, ale dají se rozpustit ve vodě. Proto je nutné, aby se luštěniny, a tedy i čočka, namáčely a proplachovaly. Takto připravené luštěniny ztrácejí až 40 % těchto látek. Jak tedy postupovat? Čočku namočte alespoň na 5 hodin. Mezitím vodu několikrát vylijte a luštěninu ještě propláchněte. Poté ji nasypejte do hrnce s novou studenou vodou a přiveďte ji k bodu varu. Sporák vypněte, čočku slijte a zalijte ji novou studenou vodou. Opět přiveďte k varu. Nyní už pouze z hladiny odstraňte nežádoucí hnědou pěnu. Do vody můžete přidat i bylinky proti nadýmání. Zatím čočku nesolte. Vařte na mírném plameni a pod pokličkou.

Čočka na kyselo

Na 4 porce čočky na kyselo budete potřebovat 250 g čočky, 1 lžičku soli, 2 bobkové listy, případně čerstvé bylinky, jako jsou saturejka, majoránka, bazalka nebo tymián. Na jíšku si připravte 1 cibuli, 20 g sádla nebo másla a 10 g hladké mouky. Na dochucení si připravte 2 lžíce octa a špetku cukru.

Jak uvařit čočku na kyselo

Čočku přeberte a namočte ji na 5 hodin do vody. Vodu několikrát vyměňte a luštěninu propláchněte. Poté ji nasypejte do hrnce a zalijte ji 3 hrnky studené vody a přiveďte k varu. Jakmile se bude čočka vařit přibližně 2 minuty, sporák vypněte a vodu vyměňte. Opět použijte 3 hrnky vody. Přidejte bylinky. Jakmile bude čočka měkká, vodu slijte do jiného hrnce. Mělo by vám zbýt asi 250 ml vývaru. Pokud ho máte méně, doplňte ho horkou vodou. Jednu menší cibuli nakrájejte nadrobno. V kastrůlku rozpusťte sádlo nebo máslo, nasypejte na něj cibuli a opečte ji do zlatova. Pak ji zasypejte moukou a vytvořte zlatavou jíšku. Tu zalijte čočkovým vývarem a metličkou rozmíchejte dohladka. Kaši vařte na mírném plameni 15-20 minut. Poté ji přilijte k čočce a krátce prohřejte. Nakonec čočku dochuťte octem a osolte. Podávejte s chlebem, opečenou cibulkou, kyselou okurkou, vajíčkem nebo párkem.

Zdroj: www.mojezdravi.cz, www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.kucharkaprodceru.cz

BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vydání 3., rozšířené a upravené. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2498-5.