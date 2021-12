Jak uvařit čočku na kyselo, aby nenadýmala. Naše babičky na to měly skvělý trik

Co připravit na Nový rok k obědu jiného než čočku? Říká se, že pokrm z čočky přinese v následujícím roce domů peníze. V Česku se této tradice drží snad každá rodina, a tak by na vašem stole neměla chybět. Čočka je nejen skvělý zdroj železa, ale pomáhá i s hubnutím a proti mrtvici. Odlehčete svůj jídelníček a připravte si ji na kyselo. Za tohle výživné a vynikající jídlo vás všichni strávníci odmění libým úsměvem!

Čočka na kyselo je jídlo tak prosté, že se na něj často pod dojmem moderních receptů zapomíná. Přitom je krásným zpestřením postní doby a o vámi uvařenou čočku na kyselo budou vaši blízcí škemrat několikrát do roka. Uvidíte!

Čočka je nejstarší kulturní luštěnina

Spolu s hrachem patří čočka k nejstarším kulturním luštěninám, které člověk pěstoval v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce už někdy před 9 až 10 tisíci lety. Zde také kdysi Ezau prodal své prvorozenství za mísu čočovice. Odtud se šířila dál a pochopitelně se dostala i do střední Evropy, kde se společně s obilím objevila v období staršího neolitu. Středověké Čechy čočku řadily k základům vaření spolu s hrachem, pohankou, jáhlami nebo třeba kroupami. Čočka měla tehdy v kuchyni velmi široké uplatnění a připravovala se z ní nejen obyčejná slaná jídla, ale i ta sladká a slavnostní. Kupodivu vůči čočce panovaly určité předsudky, měla třeba „kazit krev“ a také „škodit plicím“. Nicméně se v české kuchyni usadila natrvalo a je jen k naší škodě, že mnozí si ji dopřejí pouze na Nový rok.

Čočka funguje jako skvělá prevence kardiovaskulárních onemocnění, ale bezvadně napomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi, snižuje cholesterol a optimalizuje tělesné pH. Zdroj: profimedia.cz

Co všechno čočka umí

Nejenže tato luštěnina funguje jako skvělá prevence kardiovaskulárních onemocnění, ale bezvadně napomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi, snižuje cholesterol a optimalizuje tělesné pH. Obsahuje vysoké množství rozpustné a nerozpustné vlákniny, takže podporuje růst „dobrých" bakterií ve střevě, zajišťuje optimální funkci trávicího traktu a zlepšuje imunitní systém. Je to dáno i významným podílem kyseliny listové a hořčíku. Zároveň je vhodnou položkou jídelníčku pro všechny, kteří se potýkají s nedostatkem železa nebo potřebují zvýšit jeho příjem, jako třeba menstruující či těhotné a kojící ženy, dospívající a vůbec všichni, kdo jsou vystaveni zvýšené tělesné námaze.

Čočka nemusí vždy nadýmat, jezte ji častěji

Patříte mezi ty, kteří se čočky dobrovolně zříkají, protože způsobuje nepříjemné nadýmání? Dá se tomu zabránit a šikovný trik na to měly už naše babičky! Za plynatost mohou sacharidy rafinóza a stachióza. Jejich vstřebávání je zdlouhavé, složité a probíhá až v tlustém střevě. Zajímavostí je, že při rozkladu oligosacharidů z luštěnin vznikají plyny bez zápachu. Sirovodík, který může za nepříjemný zápach, vzniká při rozkladu živočišných bílkovin. Mnohé výzkumy potvrdily, že nadýmání trápí méně strávníky, kteří potraviny s oligosacharidy jedí pravidelně.

Co udělat, aby čočka nenadýmala

Především čočka nadýmá díky vysokému obsahu vlákniny a antinutričních látek, tedy již zmíněných oligosacharidů. Bohužel je není možné zničit vařením, ale dají se rozpustit ve vodě. Proto má smysl čočku i ostatní luštěniny namáčet a proplachovat. Díky tomu ztratí až 40 % těchto látek.

Jak na to správně? Měňte vodu a vsaďte na bylinky

Čočku namočte alespoň na 5 hodin do čisté studené vody, kterou několikrát vylijte a vyměňte. Potom ji pečlivě propláchněte přes sítko tekoucí vodou. Nyní ji dejte do hrnce s novou studenou vodou a přiveďte ji k bodu varu. Sporák vypněte, čočku slijte a zalijte ji novou studenou vodou. Opět přiveďte k varu. Nyní už pouze z hladiny odstraňte nežádoucí hnědavou pěnu. Do vody můžete přidat i bylinky proti nadýmání, hodí se saturejka, tymián, majoránka, bobkový list nebo třeba bazalka. Zatím čočku nesolte. Vařte na mírném plameni a pod pokličkou.

Čočku namočte alespoň na 5 hodin do čisté studené vody, kterou několikrát ji vylijte a vyměňte. Zdroj: profimedia.cz

Čočka na kyselo se stane vlajkovou lodí vaší kuchyně

Na 4 porce budete potřebovat 250 g čočky, 1 lžičku soli, 2 bobkové listy, případně čerstvé bylinky dle vašeho výběru. Na jíšku si připravte 1 cibuli, 20 g sádla nebo másla a 10 g hladké mouky. A na konečné dochucení vám postačí 2 lžíce octa a špetka cukru.

Jde se vařit

Nejprve čočku přeberte a pak ji namočte a vyměňujte vodu, jak bylo doporučeno. Po důsledném propláchnutí nasypte čočku do připraveného hrnce, zalijte ji 3 hrnky studené vody a pomalu přiveďte k varu. Jakmile se bude čočka vařit přibližně 2 minuty, sporák vypněte a vodu vyměňte. Opět použijte 3 hrnky vody a přidejte zvolené bylinky. Ve chvíli, kdy bude čočka měkká, slijte vodu do jiného hrnce a měli byste mít 250 ml vývaru. V případě, že ho máte méně, dolejte jej horkou vodou.

Nakrájejte jednu cibuli nadrobno. V kastrůlku rozpusťte sádlo nebo máslo, nasypejte na něj cibuli a opečte ji do zlatova. Následně ji zasypte moukou a vymíchejte zlatavou jíšku, kterou zalijte připraveným čočkovým vývarem. Vše pečlivě rozmíchejte metličkou dohladka a vařte na mírném plameni 15 až 20 minut. Poté přilijte k čočce a krátce vše prohřejte. Na závěr stačí už jen čočku dochutit octem a dle chuti osolit. K čočce můžete podávat vejce vařené natvrdo nebo volské oko, opečenou slaninu a kyselé okurky.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.prozeny.cz, www.skrblik.cz