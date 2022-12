Čočka na kyselo se sázeným vejcem podle dědy: Každý si vždycky ještě přidá

Čočka na kyselo je pokrm, který oceníte nejen na Nový rok, ale určitě i ve chvíli, kdy toho doma moc nemáte a potřebujete udělat teplou večeři. Chcete ochutnat klasiku? Zkuste to jednoduše, jako by to bylo podle receptu vašeho dědy.

Čočka na Nový rok, štěstí a peníze po celý rok! Proto se ve většině domácností 1. ledna každého roku objevuje na stole čočka na kyselo. Jedná se o poměrně skromné, ale přesto chutné a oblíbené jídlo. A navíc luštěniny jsou nesmírně zdravé a chutné. Jak tento pokrm připravit, abyste s ním neměli moc práce, a přitom měl grády gastronomické pochoutky?

Čočka nakyselo tak, jak by ji dělali naši dědové

Nejprve si propláchněte 300 g čočky a alespoň na hodinu až dvě ji namočte. Jakmile dostatečně nabobtná, uvařte ji doměkka v čisté vodě, do které můžete přidat pár kuliček nového koření a bobkový list. Mezitím si nakrájejte najemno cibuli a dejte ji zpěnit na hlubokou pánev s rozpuštěným sádlem nebo máslem. Zlatavě osmaženou cibuli zasypte 2 lžícemi hladké mouky a opražte ji, vznikne vám jíška.

Vařenou čočku sceďte, vodu si však ponechejte. Pár lžícemi vychladlé vody zalijte jíšku, vše dobře rozmíchejte a přiveďte ke krátkému varu. Poté do pánve vsypte scezenou čočku a zvolna ji nechte za občasného zamíchání pár minut provařit. Pokud nechcete, nemusíte čočku zahušťovat jíškou, stačí ji jen na závěr ochutit, třeba citronovou šťávou v kombinaci s česnekem, římským kmínem či bylinkami, které zlepší její stravitelnost.

Na závěr dochuťte čočku solí, pepřem a octem. V případě, že se vám zdá být čočka suchá, stačí ji zředit trochou scezené vody.

Sázená vejce jsou nejčastější přílohou

Sázená vejce jsou vlastně volská oka, která jsou velmi jednoduchá na přípravu. Na pánvi či lívanečníku si rozpalte trošku oleje či sádla, vyklepněte na něj syrová vajíčka a usmažte je tak, aby byl bílek pevný, ale žloutek zůstal tekutý. Samozřejmě lehce osolte a opepřete.

S čím vším lze čočku nakyselo podávat?

Tento pokrm nemusí být jen bezmasý. K čočce lze připravit jako přílohu opečenou či vařenou klobásu, stejně tak párky či plátek dobrého uzeného. Klobásu můžete opéct na klasického ježka, pokrm bude hned atraktivnější. V tomto případě je vhodným doplňkem i pár kousků kyselé okurky a pár krajíčků čerstvého chleba.

Čočka je dokonalá luštěnina

Tuto ingredienci ocení v kuchyni nejedna hospodyně! Nejenže se dá z čočky vykouzlit hlavní jídlo, ale skvěle se hodí i do polévek, omáček a do některých sladkých dezertů.

Čočka však také dodává lidskému organismu značné množství rostlinné bílkoviny, minerálních látek a důležitých stopových prvků. Vybírat můžete z více jak 50 druhů v odlišných barevných odstínech a velikostí zrn. Nejznámější je hnědá, zelená a červená odrůda.

Tato luštěnina je velmi ceněnou potravinou pro své nutriční hodnoty. Je v ní mnoho významných látek jako například vápník, železo, selen, fosfor a zinek. Významný je i vysoký podíl vitaminů B1, B2, B6. Pokud, potřebujete zlepšit imunitu organismu, nebo zpevnit kosti, rozhodně je třeba do jídelníčku zařadit pravidelnou konzumaci čočky a nejíst ji pouze na Nový rok.

