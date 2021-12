Stará česká poctivá čočková polévka: Lepší recept nevymyslíte

Není nad poctivou domácí polévku. Mezi ty české nej se často řadí polévka čočková! Právě tato luštěnina je totiž báječnou surovinou, kterou můžete snadno proměnit ve výtečná jídla. Má tolik předností, kvůli kterým stojí za to si ji dopřát nejen na Nový rok.

Čočková polévka se u nás tradičně podává 1. ledna, na Nový rok. Říkávalo se, že kolik zrníček čočky se v polévce napočítá, tolik peněz se v novém roce vydělá. Nevím, jak moc to platí i v dnešní době, ale není od věci, když si tuto lahůdku dopřejete vícekrát do roka.

Něco z historie

Čočka patří k nejstarším kulturním luštěninám. V Turecku byla archeology objevena čočka, která je stará už 4 000 let! Po zasetí vzklíčila jen díky tomu, že ji před neblahými vlivy chránily střepy nádoby, do které byla uložena. Během středověku patřila čočka v Čechách k základním surovinám na vaření společně s hrachem, pohankou, jáhlami nebo třeba kroupami. Z čočky se připravovala nejen obyčejná slaná jídla, ale i sladká a slavnostní. Bohužel v současné době si ji nedopřáváme tolik, kolik by si zasloužila. Právem ji lze považovat za jedno z nejzdravějších jídel vůbec. Má totiž řadu pozitivních vlastností.

Čočka obsahuje vysoké množství rostlinných bílkovin a současně je zdrojem tolik prospěšné vlákniny. Zdroj: profimedia.cz

Je zdravá a prospívá lidskému tělu

Čočka obsahuje vysoké množství rostlinných bílkovin a současně je zdrojem tolik prospěšné vlákniny. Pomáhá díky tomu snižovat vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Zároveň je přirozeně bezlepková, prospívá srdci, obsahuje kyselinu listovou a hořčík. Protože je také kvalitním zdrojem železa, je skvělá pro všechny, kdo trpí chudokrevností či menstruuje, pro těhotné a kojící ženy, dospívající a všechny ty, kteří jsou vystaveni zvýšené tělesné námaze. Čočka dokáže velice účinně regulovat hladinu cukru v krvi, takže je vhodná pro diabetiky a posiluje nervy. A víte, jak vám může pomoci ještě na Nový rok? Jestli jste to na Silvestra přehnali s alkoholem, tak vás čočka zachrání. Víte jak? Je totiž skvělým „vyprošťovákem“, a to díky nezanedbatelnému obsahu draslíku a antioxidačním vlastnostem. Pozor by si při její konzumaci měli dát jen lidé se špatným zažíváním a pacienti trpící dnou.

Čočka je skvělým parťákem na hubnutí

Protože je čočka bohatým zdrojem bílkovin a nerozpustné vlákniny, nadlouho vás dostatečně zasytí. A hlavně? Neobsahuje žádný tuk. I vědecké studie potvrzují, že její pravidelná konzumace může pomoci při regulaci hmotnosti a pocitu sytosti.

Poctivá čočková polévka jako od babičky

Čočková polévka s párkem či uzeninou je na českých stolech stálicí. Je hustá a výživná, a během léta v horkých dnech poslouží jako plnohodnotný, zdravý oběd. Můžete k ní zakousnout i kousek tmavého pečiva či skrojek čerstvého chleba.

Co budete potřebovat na polévku

250 g předvařené čočky

2 ks brambor

1 ks kořenová petržel

2 ks mrkev

1 ks cibule

3 stroužek česneku

1 menší celer

125 g šunkové kostičky nebo 4 ks kvalitních párků

čerstvá petržel

koření: sůl, pepř, bobkový listopad

slunečnicový olej

Ingredience na výrobu jíšky na zahuštění:

70 g másla

60 g hladké mouky

Pojďte na to:

Nejprve pečlivě očistěte veškerou zeleninu. Poté mrkev nakrájejte na silnější kolečka či špalíčky, petržel na slabší a celer na nudličky. Oloupejte cibuli a nahrubo ji nakrájejte. Česnek očistěte od slupky a pokrájejte na kolečka. V kastrolu rozehřejte olej, vsypte připravenou zeleninu a krátce ji orestujte. Zalijte vodou (na 250 g zhruba 1,2 l vody) a přideje předvařenou čočku a bobkový list.

Nyní si oškrábejte brambory, nakrájejte je na menší na kostky a vhoďte je do polévky. Zdroj: profimedia.cz

Nyní si oškrábejte brambory, nakrájejte je na menší na kostky a vhoďte je do polévky. Přidejte případně trochu bujonu. Není to však bezpodmínečně nutné, protože ze zeleniny budete mít také dobrý vývar. Nyní přiveďte polévku k varu a vařte ji cca 15 až 20 minut, až jsou čočka i brambory měkké.

Mezitím si na pánvi rozehřejte máslo a společně s moukou v ní vymíchejte jíšku. Plotýnku nechte nastavenou na střední plamen a míchejte tak dlouho, až jíška přestane pěnit. Opatrně ji vsypte do klokotající polévky a ihned rozmíchejte. Pánev po jíšce vytřete suchým ubrouskem, rozehřejte trochu oleje a opražte slaninové kostky či nakrájené párky. Polévku pak už jen dochuťte solí a pepřem. Vyjměte bobkový list, vmíchejte uzeninu a můžete servírovat. Nezapomeňte na petrželku, dodá polévce nejen další chuťovou dimenzi, ale i vitamíny.

Zdroje:

www.kucharkaprodceru.cz, www.toprecepty.cz, www.prostezdravi.cz