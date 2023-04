8 fantastických receptů z čokolády: Favoritem je bleskový čokosalám!

Jeden čtvereček, dva, nebo rovnou pět? A co teprve když z čokolády vykouzlíte hříšně dobrý dezert? Neodolá mu téměř nikdo. Jaké jsou druhy čokolády a 8 fantastických receptů z této „božské many".

Od bobů po bílou – Druhy čokolády

Tři, nebo čtyři druhy? O tom se nejspíš rozhodně v nejbližších letech.

Hořká čokoláda obsahuje kakaovou hmotu, cukr a kakaové máslo, obvykle také lecitin jako emulgátor a někdy i neochucenou vanilku na doladění chuti. Objem kakaové hmoty se pohybuje od 30 do 80 %. Do této kategorie patří třeba i kvalitní čokoláda na vaření.

Mléčná čokoláda obsahuje mezi 10 a 40 % kakaové hmoty smíchané s cukrem a sušeným nebo kondenzovaným mlékem. Je světlejší, o poznání sladší a taky má méně výraznou čokoládovou chuť. Přesto jde celosvětově o nejoblíbenější typ.

Bílá čokoláda obsahuje pouze kakaové máslo a v chuti místo čokolády zaznamenáte spíš vanilku. Musí se skládat z alespoň 20 % kakaového másla, maximálně 55 % cukru a zhruba 15 % mléka. Čím víc másla, tím je tato čokoláda kvalitnější.

Čokoláda na polevu je v zásadě speciální druh čokolády, protože obsahuje větší množství kakaového másla. Díky tomu se lépe rozpouští i temperuje. Může být bílá, mléčná i hořká.

Ruby čokoláda je hit posledních několika let. Její růžový odstín si zamilovali cukráři po celém světě a čím dál častěji se už objevuje i u nás. Vznikla v roce 2017 a prý se získává ze speciálních keřů. Zatím si ji ovšem patentovala jediná firma, která zároveň není ochotná sdílet výrobní tajemství. Odborníci se tak zatím přou, jestli se růžová barva skutečně zachová jen díky krátké fermentaci bobů, nebo jde jen o obarvenou bílou čokoládu, kterou chutí velmi připomíná.

Druhy čokolády Zdroj: Shutterstock

Druhy kakaa

Existuje jich víc? Ale samozřejmě. Vyrábí se z rozemletých kakaových bobů, z nichž se předtím odstraní kakaové máslo. Neobsahuje žádný cukr a rozdílné druhy kakaa vznikají jiným způsobem zpracování.

Přírodní kakao se někdy označuje také jako neslazené a kromě oddělení kakaového másla a mletí se nijak nezpracovává. Je světlejší a hořčí, v chuti má ovocnější tóny. Je kyselé, dokáže tedy nakypřit například těsto, do něhož přidáváme jedlou sodu. Právě přírodní kakao stojí za barvou známého dortu red velvet.

Holandské, jinak taky alkalizované kakao se oplachuje roztokem uhličitanu draselného, čímž přichází o přirozenou kyselost. Má jakoby hladší a dřevitější chuť, je tmavší než přírodní kakao, a protože není kyselé, nedokáže těsto pomocně nakypřit.

Černé kakao je nejzpracovanější prášek ze všech. Proces alkalizace je silnější než v případě holandského kakaa, a proto ztmavne. Výsledkem je chuť, která postrádá hořké tóny, ale taky je mnohem méně čokoládová než v případě předchozích dvou.

Čokoládový dort Zdroj: Shutterstock

Čokoládový dort

Potěší nejen na narozeninovou oslavu.

10 porcí, 80 minut

200 g vysokoprocentní čokolády

250 g másla

1 lžička vanilkového extraktu

250 g cukru

3 vejce

100 ml mléka

220 g hladké mouky

30 g kakaa

2 lžičky prášku do pečiva

NA POLEVU:

250 g kvalitní čokolády

250 g smetany ke šlehání

1. Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu, pak přidejte máslo a nakonec i vanilkový extrakt. Nechte krátce zchladnout a jedno po druhém zašlehejte vajíčka i cukr a nakonec mléko a celou směs šlehejte tak dlouho, až se dobře spojí.

2. Mouku prosejte s kakaem a práškem do pečiva rovnou na čokoládovou směs a dobře promíchejte. Vlijte do předem vymazané a hladkou moukou vysypané dortové formy o průměru 20 cm.

3. Pečte v troubě předehřáté na 160 °C asi 60 minut, pak zkuste špejlí, jestli je upečená.

4. Na polevu ohřejte smetanu pod bod varu, pak do ní vmíchejte nasekanou čokoládu a míchejte, až se úplně rozpustí. Nechte krátce zchladnout. Směsí polijte hotový dort a nechte před podáváním úplně ztuhnout v chladu, ve spíži či ledničce.

TIP: Polévat dort není nutné, moc dobrý je i samotný. A naopak, pokud bychom chtěli přidat trochu slavnostnější tóninu, udělejte polevy větší množství, dort prokrojte, namažte například meruňkovou nebo rybízovou marmeládou a část polevy přidejte dovnitř.

Čokoládové suflé Zdroj: Shutterstock

Čokoládové suflé

Suflé většinou podvědomě považujeme za něco složitého a nedosažitelného. Přitom stačí znát správný postup a pokaždé se povede.

6 porcí, 45 minut

60 g másla + na vymazání formiček

110 g čokolády s vyšším procentem kakaa

3 vejce vel. L, žloutky a bílky zvlášť

1 lžička vanilkového extraktu

1/8 lžičky soli

1/8 lžičky vinného kamene

40 g cukru + ještě trochu na vysypání formiček

1. Máslo s čokoládou rozpusťte ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. Nechte asi 5 minut zchladnout. Do čokoládové směsi zašlehejte žloutky, vanilkový extrakt a sůl.

2. Bílky s vinným kamenem ušlehejte do pevnějšího sněhu a pak postupně po lžících zašlehávejte cukr. Sníh po třech částech vmíchejte do čokoládové směsi a dejte těsto na 5 až 10 minut chladit do ledničky. Mezitím vymažte a cukrem vysypte formičky na suflé o objemu asi 200 ml a postavte je na plech.

3. Do formiček lžící rozdělte těsto, povrch lehce uhlaďte a pak ještě nožem nebo zlehka prstem objeďte okraj formiček, aby se mezi těstem a formičkou vytvořil malý „tunýlek“. Dejte do trouby předehřáté na 205 °C a okamžitě snižte teplotu na 190 °C. Pečte asi 13 až 14 minut.

4. Vyndejte a nechte krátce zchladnout. Ideální je podávat ho hned, můžete ho ale nechat zakryté uložené v chladu až 3 dny. Počítejte však s tím, že suflé o něco spadne.

TIP: Vinný kámen je kypřicí složka, kterou běžně najdeme v bezfosfátových prášcích do pečiva. Dá se ale koupit i samostatně a suflé nakypří bez nepříjemné pachuti prášku na jazyku.

Brownies s cheesecakem Zdroj: Shutterstock

Brownies s cheesecakem

Vláčně kakaové těsto a k tomu zemitý krémový sýr. To je hned dvojitá porce potěšení z dezertu.

24 kousků, 60 minut

NA SÝROVÝ KRÉM:

120 g másla, změklého

225 krémového sýra nebo tučného tvarohu

180 g cukru

3 vejce

4 lžíce hladké mouky

2 lžičky vanilkové pasty nebo extraktu

NA BROWNIES:

350 g másla, změklého

500 g cukru

150 g kakaa

6 vajec

200 g hladké mouky

1. Máslo utřeme s krémovým sýrem do hladkého krému. Přidejte cukr a vejce a dál míchejte, až se všechno dokonale spojí. Nakonec přidejte mouku a vanilku a ještě chvilku míchejte dohladka (nejlépe to celé půjde v robotu).

2. Pak připravte těsto na brownies. Utřete máslo s cukrem, pak přidejte kakao a míchejte, až bude směs nadýchaná. Po jednom vmíchejte vejce a nakonec mouku.

3. Tři čtvrtiny směsi přendejte do pečicím papírem vyložené hranaté formy 30 x 30 cm. Na těsto navršte sýrovou směs a na ni zbytek těsta na brownies. Špejlí pak přejíždějte mezi oběma těsty, aby se vytvořil mramorovaný efekt.

4. Pečte asi 30 až 35 minut v troubě předehřáté na 180 °C, až těsto odskočí od stěn. Před krájením na kostky nechte alespoň krátce vychladnout.

Nejlepší horká čokoláda Zdroj: Shutterstock

Nejlepší horká čokoláda

Bílá, nebo klasická? S naším receptem si nemusíte vybírat, snadno se totiž přizpůsobí každé chuti.

4 porce, 8 minut

800 ml mléka

120 g dobré čokolády

½ lžičky vanilkového extraktu, skořice nebo třeba hřebíčku či kardamomu

javorový sirup na doslazení podle chuti

1. Mléko nalijte do rendlíku a pomalu zahřívejte jen pod bod varu, asi 5 až 6 minut. Pak do něj přidejte nalámanou čokoládu, jakékoli ochucení a šlehejte, až se všechno krásně propojí.

2. Rozlijte (přes sítko, pokud je to potřeba) do čtyř šálků a podávejte podle libosti samotné nebo s jakoukoli ozdobou od šlehačky po marshmallows.

Čokoládový salám Zdroj: Shutterstock

Čokoládový salám

V Itálii se připravuje především o Vánocích, ale radost vám udělá kdykoli. Skvěle se totiž hodí jako pochoutka na piknik nebo procházku, stejně jako odměna po celém dni.

15–20 kousků, 15 minut + chlazení

100 g másla

250 g tmavé čokolády, nasekané

250 g digestivních sušenek, podrcených

85 g loupaných mandlí, nasekaných nahrubo

2 lžíce medu

2 lžíce kvalitního kakaa + na obalení

2 lžíce rumu

moučkový cukr na posypání

1. Máslo a čokoládu dejte do vhodné misky a nechte v mikrovlnce rozpustit. V jiné misce smíchejte sušenky, mandle, med, kakao a rum. Vmíchejte čokoládovo- -máslovou směs a pořádně promíchejte.

2. Na pracovní plochu položte velký kus pečicího papíru a na něj navršte čokoládovou směs. Začněte těsto propracovávat rukama a postupně ho upravujte do tvaru polínka nebo válečku. Pak ho obalte v kakau, zabalte do papíru a konce zatočte jako byste balili bonbon.

3. Salám dejte alespoň na 4 hodiny ztuhnout do ledničky. Jakmile zpevní, obalte ho moučkovým cukrem a nakrájejte na plátky silné podle libosti.

Čokoládová bábovka s whisky Zdroj: Shutterstock

Čokoládová bábovka s whisky

Kdy je čokoláda ještě lepší? Když se spojí s alkoholem. Ten se sice z bábovky vypeče, ale zanechá v něm úžasnou chuťovou stopu. Tím lepší, čím chutnější byla původní whisky.

8–10 porcí, 70 minut

230 g másla, změklého

105 g kakaa

120 ml whisky

400 g cukru

280 g hladké mouky

1 ¼ lžičky jedlé sody

1 lžička soli

2 vejce

1 lžička vanilkové pasty nebo extraktu

moučkový cukr nebo čokoládová poleva na dokončení (není nutné)

1. Whisky nalijte do kastrůlku, přidejte máslo a kakao a šlehejte, až se máslo rozpustí. Stáhněte, přidejte cukr a míchejte, až se rozpustí. Přelijte do velké mísy, aby směs rychleji zchladla. Do jiné mísy prosejte mouku, jedlou sodu a sůl.

2. Nejlépe v robotu ušlehejte do pěny vejce s vanilkou, asi 3 minuty. Přilijte čokoládovou směs a nechte dobře smíchat, pak přidejte moučnou směs a opět dobře zapracujte.

3. Směs vlijte do vymazané a hrubou moukou nebo kakaem vysypané bábovkové formy a pečte 40 až 50 minut v troubě předehřáté na 160 °C.

4. Nechte ve formě zcela vychladnout a až pak bábovku vyklopte na talíř. Lehce poprašte moučkovým cukrem nebo polijte polevou a podávejte. Samotnou nebo s kopečkem šlehačky.

Kávové sušenky z bílé čokolády Zdroj: Shutterstock

Kávové sušenky z bílé čokolády

Lehká příchuť kávy a k tomu velké kousky čokolády a oříšků. Možná proto se sušenky v Americe dělají tak velké. Aby si je člověk vychutnal.

20 kousků, 30 minut

115 g másla

200 g cukru

1 vejce

1 lžička instantní kávy rozpuštěné v 1 ½ lžíci horké vody

100 g makadamových ořechů

100 g bílé čokolády, nasekané nahrubo

200 g hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

1. Máslo s cukrem utřete do hladka a pak zašlehejte vejce i vychladlou kávu. Vmíchejte ořechy a čokoládu. Mouku smíchejte s práškem do pečiva a už jen nahrubo smíchejte s máslovou směsí.

2. Lžičkou nebo lžící, podle libosti, klaďte hromádky na plech s pečicím papírem, dost daleko od sebe. Pečte v troubě předehřáté na 190 °C asi 10 minut do světle zlatova. Nechte pár minut zpevnit na plechu a pak přesuňte na mřížku, aby úplně vychladly.

Lehce slaný čokoládový koláč Zdroj: Shutterstock

Lehce slaný čokoládový koláč

Křehké těsto dá o trochu víc práce, a proto se vyplatí schovat si tenhle dezert po nedělním obědě. Jen počítejte s tím, že se nikomu nebude chtít domů, dokud zbyde aspoň jeden kousek.

6 porcí, 110 minut

NA TĚSTO:

250 g hladké mouky

3 lžíce cukru

¼ lžičky soli

185 g másla

1 vejce vel. L

2 lžíce ledové vody

NA NÁPLŇ:

230 g smetany ke šlehání

120 g mléka

200 g mléčné čokolády

2 lžíce cukru, podle chuti, není nutné

¼ lžičky soli

2 vejce

černé kakao na poprášení (není nutné)

1. Smíchejte mouku, cukr a sůl. Přidejte máslo a vytvořte těsto připomínající drobenku. Stranou prošlehejte žloutek s ledově studenou vodou a přidejte do těsta. Uhněťte, případně přidejte trochu vody nebo mouky, vytvořte kouli a zabalené těsto dejte alespoň na 30 minut odpočívat do chladu.

2. Těsto rozválejte na lehce pomoučené ploše na tloušťku asi 3 cm tak, aby bylo dostatečně velké do vaší koláčové formy. Opatrně ho přeneste do formy, lehce přitlačte ke dnu i okrajům a zbytky těsta odřízněte. Dejte znovu do lednice na 15 minut a troubu mezitím předehřejte na 175 °C.

3. Na těsto položte pečicí papír, zatižte luštěninami a předpečte 30 minut. Pak odstraňte luštěniny i papír, korpus potřete prošlehaným bílkem a pečte dalších 8 minut lehce dozlatova. Vyjměte a nechte stranou zchladnout. Teplotu v troubě snižte na 160 °C.

4. V rendlíku zahřejte smetanu s mlékem, až se začnou na okrajích objevovat drobné bublinky. Stáhněte, vmíchejte nasekanou čokoládu a nechte ji rozpustit, až bude směs hladká. Přidejte cukr a sůl a znovu dobře prošlehejte. Vejce prošlehejte stranou a pak přidejte do čokoládové směsi. Vlijte do korpusu a pečte 15 až 20 minut, až náplň zpevní a povrch se bude lesknout. Před podáváním nechte vychladnout, a pokud chcete, můžete ho ještě poprášit kakaem.

