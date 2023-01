Fantastický čokoládový dort: Nadýchaný bez mouky i kypřicího prášku

Věděli jste o tom, že dokonalý dezert vykouzlíte i bez jediného gramu mouky? Příkladem je krásně vláčný čokoládový dort s jemnou náplní. A přestože jde o bezlepkový zákusek, pochutná si na něm úplně každý. Samotný recept navíc není nijak zvlášť složitý.

Zdroje: YouTube.com, apetitonline.cz

V současné době jsou stále populárnější dezerty bez mouky, které mají nižší energetickou hodnotu a hodí se skvěle i pro celiaky. Častokrát se ale stává, že právě takovéto zdravější dezerty nejsou úplně chutné. Se správným postupem ovšem vykouzlíte i bez mouky skvělý dort, po kterém se jen zapráší. A ještě si každý řekne o recept.

Čokoládový dort bez mouky

Základem čokoládového dortu je pochopitelně čokoládový korpus. Na ten je třeba jen několika málo ingrediencí. Přestože se na první pohled může zdát, že se bez mouky a pečicího prášku nemůže korpus správně upéct, opak je pravdou. A výsledkem je dokonale nadýchaný piškot.

Podrobný postup najdete ve videu:

Čokoládový korpus

V první řadě si rozpusťte ve vodní lázni 120 gramů hořké čokolády společně s 30 gramy másla. Pak čokoládu smíchejte s 30 mililitry mléka a dejte na chvíli stranou, aby lehce zchladla.

Následně si v čisté míse vymixujte ze 4 bílků tuhý sníh, do kterého postupně zašlehejte 40 gramů krupicového cukru. I sníh dejte pro tuto chvíli stranou a v jiné nádobě vyšlehejte 4 žloutky s 1 lžičkou vanilkové esence či 1 sáčkem vanilkového cukru. Pak do žloutků vmíchejte rozpuštěnou čokoládu a nakonec opatrně i sladký sníh. Těsto nalijte na nízký plech vyložený pečicím papírem a dejte péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia na 20 minut. Hotový korpus vyndejte z plechu a odstraňte z něj pečicí papír. Vychladnutý piškot nakrájejte na 3 stejně velké obdélníky, které budete později skládat na sebe.

Těsto nalijte do většího plechu. Zdroj: Profimedia

Kakaový sirup

V dalším kroku si připravte kakaový sirup, kterým budete potírat korpus, aby byl krásně šťavnatý a vláčný. Kakaový sirup vytvoříte snadno. Stačí v horké vodě rozmíchat do rozpuštění 1 lžíci hořkého kakaa a 2 lžíce cukru. Nechte sirup zcela vychladnout.

Čokoládový krém

Důležitou součástí čokoládového dortu je také čokoládová náplň. Ve vodní lázni rozpusťte 150 gramů hořké čokolády a vmíchejte do ní 90 gramů smetany. Odstavte a v jiné míse vyšlehejte z 300 gramů studené smetany a 30 gramů moučkového cukru sladkou šlehačku. Tu opatrně spojte s vychladnutou čokoládou a krém je na světě.

Čokoládový krém chutná skvěle a je jednoduchý na přípravu. Zdroj: shutterstock.com

A můžete se pustit do kompletování dortu. Připravte si první plát kakaového korpusu a z vrchní strany jej s pomocí mašlovačky natřete kakaovým sirupem. Potom na korpus natřete asi 1/3 připraveného kakaového krému. A takto postup opakujte i v případě dalších dvou plátu korpusu. Až budete mít hotovo, dort vložte alespoň na 3 hodiny odpočívat do chladničky.

Čokoládové glazé

A v úplně poslední části receptu si připravte čokoládové glazé, díky kterému se bude dort nádherně lesknout. Do menší mističky nasypte 9 gramů želatinového prášku a smíchejte jej se 45 mililitry studené vody. Počkejte asi 10 minut, aby želatina nabobtnala. Mezitím si do rendlíku nasypte 115 gramů krupicového cukru, 50 gramů kakaového prášku, přilijte 85 mililitrů vody a také 85 gramů smetany. Směs přiveďte k varu a krátce povařte, aby se cukru rozpustil. Pak odstavte z plotny a do ještě horké směsi vmíchejte připravenou želatinu. Dobře rozmíchejte a glazé přelijte do čisté nádoby přes jemné sítko, abyste odstranili bublinky. Glazé vložte do chladničky asi na 1 hodinu a pak jím polijte čokoládový dort. Před podáváním dort vložte ještě do chladničky na dalších 30 minut.