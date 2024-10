Upéct dobrý domácí dort dá práci. Vyzkoušejte tento bleskový recept z mikrovlnky. Mile vás překvapí!

Mikrovlnná trouba je skvělý vynález. Nejenom, že vám ohřeje pokrmy na potřebnou teplotu, rozmrazí nerozmrazitelné, ale také vám může posloužit při pečení různých moučníků a dortů. Na tuto skutečnost nedávno upozornila uživatelka Instagramu, která je známá pod přezdívkou FitwaffleKitchen.

Tato mladá milovnice pečení se netají tím, že ji baví vymýšlet a testovat různé druhy receptů. O tom vypovídají i její dvě kuchařky, které jsou plné nápadů na lahůdky, které si připravíte snadno, rychle a klidně i bez trouby.

Autor Co budu jíst? Vám dá tip na čokoládový dort do hrnečku. Více na kanále YouTube.com.

Pečení v „mikrovlnce“

Jejím posledním hitem byl recept na přípravu skvělého čokoládového dortu z mikrovlnné trouby. „Je tak vláčný a lahodný, že nikdo nepozná, že jste ho připravovali v klasické mikrovlnce,“ slibuje brunetka a jedním dechem dodává, že na pečení v mikrovlnné troubě není vhodné používat klasickou kovovou formu, ale její silikonovou verzi, která je vhodná do mikrovlnné trouby. Ideálně by měla být kruhová, o průměru 18 centimetrů. Tu pak stačí, když ji před pečením vymažete tukem nebo vyložíte pečícím papírem a můžete se pustit do práce!

Míchání těsta

„Nebojte se, postup není složitý,“ slibuje FitwaffleKitchen a přidává své know how: „V míse smíchejte 150 g hladké mouky, 100 g krystalového cukru, 60 g kakaa a 2 lžičky prášku do pečiva. Pak přidejte ještě 90 g rozpuštěného másla a 380 ml teplé vody. Všechny suroviny zpracovávejte tak dlouho, dokud se nespojí v jednolitou kompaktní hmotu. Směs nalijte do dortové formy a pečte při 400 W (střední teplota) 5-6 minut.

close info Profimedia zoom_in Kakaové těsto vyšleháte za pár minut.

Dort na počkání

Poté špejlí vyzkoušejte, jestli je dortový korpus dostatečně upečený. Pokud ano, nechte ho mírně vychladnout a pak ho dejte na mřížku dnem vzhůru. Z otočeného dortu sloupněte pečicí papír a nechte ho vychladnout.

Mezitím se zaměřte na přípravu polevy, kterou si připravíte ze 150 g hořké čokolády (nalámané na kousky) a 150 ml smetany na šlehání. Směs vložte do mikrovlnné trouby a zahřívejte na 600 W asi 1 minutu. Máte hotovo?

Závěrečné zdobení polevou

Výslednou čokoládovou polevu promíchejte a opatrně nalijte na vychladlý dort. Poté povrch rychle uhlaďte lžící a nechte čokoládové přebytky lehce stéct po krajích. Jakmile čokoládový kabátek na dortu ztuhne, nechte ho 30 minut odpočívat při pokojové teplotě. Při servírování pak bude vláčnější a chuťově zajímavější. Dortové přebytky pak uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě v lednici. Vydrží vám tam čtyři dny.

Zdroje: www.vlasta.cz, https://varimedobroty.cz