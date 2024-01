Kdo miluje čokoládu, ať pozorně nastraží uši. Pokud máte po obědě chuť na čokoládový dort, ale nechce se vám do cukrárny, můžete si jej udělat sami. Máte jej za minutu hotový. Potřebujete jen hrníček.

Čokoláda je esencí života skoro každého. Už se dělá snad ve všech podobách a přidávají se do ní bonbóny, karamel, marmeláda, cukrovinky a podobně. Zároveň je pro vaše tělo prospěšná, jelikož pozitivně ovlivňuje rovnováhu krevních tuků. Také snižuje oxidaci v těle, zvláště pak poškození LDL cholesterolu. Ten má na zodpovědnost záněty a problémy s cévami. Samozřejmě s ničím se to nesmí přehánět, ale každý jednou za čas čokoládu ocení. Ať už na zklidnění hormonů, pro její antioxidační účinky, či jen tak pro radost.

Video recept na super rychlý čokoládový dort v hrníčku si můžete pustit na Youtube kanále Em's Kitchen:

Něco málo z historie

První zmínky o čokoládě se datují až 1900 let před naším letopočtem. Jak víte, vyrábí se z kakaových bobů. Již staří Mayové a Aztékové věděli, že boby se mají sušit. Následovně z nich však nedělali žádné tabulky, ani je neposílali do Karlíkovy továrny na čokoládu. Ale vařili ji společně s kukuřičnou kaší a medem, a poté ji podávali ve formě nápoje. Vy sice čokoládový dort v podobě nápoje dělat nebudete, ale určitě si připravte hrnek.

close info Profimedia zoom_in Čokoláda tu je již přes čtyři tisíciletí, a už staří Mayové věděli, co s kakaovými boby dělat.

Bleskurychlý dort v hrníčku

Připravte si větší hrnek a ujistěte se, že se může dát do mikrovlnky. Nyní do něj přidejte čtvrtinu hrnku univerzální mouky, dvě lžičky cukru, špetku prášku do pečiva, dvě lžíce neslazeného kakaového prášku a špetku soli. To vše důkladně promíchejte pomocí lžičky a přidejte tři lžíce mléka, dvě lžíce řepkového oleje, špetku vanilkového extraktu a lžíci vody. Opět pořádně promíchejte a pokud budete chtít, tak můžete na vrch přidat malé čokoládové kuličky. Poté vložte do mikrovlnky na minutu a tři čtvrtě. A máte hotovo. Geniálně jednoduchý čokoládový dezert, který trvá jen pár minut. Dobrou chuť.

