Sušenky se vznešeným názvem cookies jsou oblíbenou součástí briských a amerických snídaní. Ochutnejte je také. Nebudete litovat!

Sušenky milují všichni! Ale „cookies“ jsou považovány za americký vynález. Historikové s tím ale nesouhlasí. Tyhle „placky“ s kousky hořké čokolády mají údajně své předchůdce v Nizozemsku.

Jejich název „cookie“ je zkomoleninou holandského „koekje“, což znamená malý koláček. Zatímco Nizozemci své sušenky nabízeli návštěvám coby sladké pohoštění, Američané je mlsají ve velkém. Podle statistik se v USA každý rok zkonzumuje neuvěřitelných dvě miliardy sušenek!

Autorka videa Fiona Super vás naučí dělat bezkonkurenční cookies. Více na kanále YouTube.com.

Měřiče teploty v troubě

A pokud byste se pídili po původu těch nejpůvodnějších sušenek na světě (a že jich není málo, protože každá země má své druhy), pak byste se dostali až do 7. století v Persii. Vtipné je, že tehdy vůbec nesloužily k nějakému gurmánskému požitku, ale trochu jako pokusný předmět, kterým se tehdy měřívala teplota v troubě!

Ale abychom dlouze neodbočovali. Ať už prapůvodci sušenek měli jakýkoliv účel, dneska jde o ryze sladkou záležitost. A vy si jí nenechte ujít. Třeba v receptu britské televizní hvězdy Nigely Lawson, která přišla s jednoduchým, ale velmi chutným receptem na cookies!

Velké míchání surovin

Pokud máte rádi čokoládové cookies (sušenky), pak tento recept nesmíte minout. Příprava je poměrně jednoduchá: Vyšlehejte do řidší pěny 1 celé vejce, 150 g tmavého cukru, 100 g másla a 1 vanilkový cukr.

V jiné míse smíchejte 150 g hladké mouky, 1 kypřicí prášek do pečiva a tento „sypký základ“ opatrně vmíchejte do vaječné směsi. Nakonec do těsta přidejte 200 g nasekané čokolády a 3 lžíce kvalitního kakaa.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete, můžete do cookies přidat i oříšky.

Válení kuliček

Ze vzniklé hmoty lžící vykrajujte jednotlivé dílky a z nich uválejte kuličky. Jednu po druhé pak vyrovnejte na plech pokrytý pečícím papírem. Jakmile budete mít všechny kuličky hotové, dejte je péct na 170 °C.

V troubě se kuličky horkem „splácnou“ a vytvoří vzhled sušenek. Upečená „sladká kolečka“ nechte zhruba 5 minut vychladit a poté můžete konzumovat. Pozor: Nenechávejte sušenky dlouho na rozehřátém plechu. Mohly by vám zčernat!

