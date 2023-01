Znáte couračku? Z kysaného zelí ji dělaly naše prababičky v zimě pravidelně

Polévka je grunt. A když do ní přidáte ještě kysané zelí, získáte vitaminovou bombu. Není divu, že „couračka“ patřila mezi osvědčené zimní životabudiče našich předků. Vyzkoušejte ji také.

Kysané zelí nepatří mezi nejoblíbenější druhy zeleniny. Nicméně ať už ho koupíte v sáčku nebo ve sklenici, dobře uděláte. Zelí má totož spoustu vitaminu C, který je považován za základní kámen imunity. Není divu, že ho ve středověku pašovali na lodích námořníci a mořeplavci i jako přírodní lék proti obávaným kurdějím.

Kysané zelí tvoří základ polévky couračka. Zdroj: Profimedia

Kysané zelí je plné vitamínů

Kysané zelí je vážně skvělá věc. Obsahuje tolik prospěšných látek, které v běžné potravině nenajdete. Co třeba? Třeba bílkoviny, vitaminy A, B, C, H, E, beta-karoten. Důležité minerály (draslík, hořčík, sodík, selen, mangan, železo, stříbro a nikl), ale hlavně je velkým zdrojem vitaminu C a vitaminu K, který je důležitý hlavně pro játra. Ve starém Herbáři od Mattioliho je psáno: Zelí vařené v polévce je prospěšné při neduživých játrech, slezině a ledvinách stižených kamenem.“ Jako by tato slova četli i naši předkové a právě zelí zahrnuli do svých běžných jídel. Jedním z nich je polévka couračka.

Couračka je levná a výživná polévka, kterou zvládne uvařit i začátečník. Na videu uvidíte, jak na to.

Proč Couračka?

Zvláštní název téhle zelňačky byl odvozen z dob, kdy se jedlo z jednoho hrnce. A důvody mohly být hned dva: Jednak mohlo znamenat problematické stolování, kdy lžíce s nabranou zelnou polévkou byla tak objemná, že ukapávala a musela opatrně „courat“ ústům. Nebo to mohlo znamenat, že po zelí se hodně „courá“na toaletu. Protože tahle zelenina člověka rychle pročistí. Ať tak či onak, určitě je dobré couračku ochutnat. Je rychlá, levná a hlavně – v zimním chřipkovém období vám dá trochu živin, abyste odolali chřipkám, kašli a rýmičkám.

Polévka je plná vitaminů a minerálů. Zdroj: Profimedia

Jednoduchá polévka

Oloupejte 400 g brambor, nakrájejte je na menší kostičky a nechte je uvařit v osolené vodě. V jiném hrnci uvařte 400 g kysaného zelí s trochou vody. Do zavařovačky dejte 2 lžičky hladké mouky a 800 ml mléka. Nádobu zavíčkujte a důkladně protřepejte. Vzniklou směs nalijte na uvařené zelí, přidejte brambory, sůl, kmín a vše důkladně promíchejte. Nakonec přidejte 400 ml zakysané smetany a nechte polévku přejít varem. Hotovou polévku můžete rovnou servírovat. Chutná s pečivem i bez.

Pokud chcete, aby byla polévka sytější, můžete jí jíst s vejcem. Zdroj: Profimedia

