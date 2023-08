Smíchejte cuketu a ovesné vločky. Tyhle placičky dělala babička každé ráno

Vymyslet zdravý, a přitom chutný pokrm není vždy snadné. Většinou ale není třeba vymýšlet žádné složité recepty. Například placičky z cukety a ovesných vloček jsou naprosto dokonalé a zároveň plné zdraví prospěšných látek. A zvládne je připravit naprosto každý.

Dnes už poměrně běžné placičky z cukety ochutnal snad každý. Jsou úžasnou alternativou mastných bramboráků a rychle si získaly velkou popularitu. Věděli jste ale, že je můžete připravit v ještě zdravější a také chutnější a křupavější verzi? Stačí do těstíčka přidat ovesné vločky.

Jak udělat dokonalé placičky z ovesných vloček a cukety, zjistíte ve videu:

Nejzdravější večeře

Cuketa právem patři mezi superpotraviny a do svého jídelníčku by ji měl zařazovat naprosto každý. Je bohatá na minerály, jako jsou hořčík, železo a vápník, a také na vitamíny ze skupiny B, vitamín A a vitamín C. Díky své nízké kalorické hodnotě je cuketa populární i mezi dietáři. Navíc obsahuje nezanedbatelné množství vlákniny, která prodlužuje pocit zasycení, odvádí přebytečnou vodu z těla a napomáhá přirozené detoxikaci organismu.

Cukety obsahují spoustu cenných látek a málo kalorií. Zdroj: CRISTIAN IONUT ZAHARIA / Shutterstock

A velmi podobně na tom jsou i ovesné vločky. V těch se kromě jiných zdraví prospěšných látek nachází kvalitní bílkoviny, tuky a také celá řada antioxidantů. Pravidelná konzumace ovesných vloček podporuje zdraví střev, snižuje hladinu cukru v krvi a pomáhá v boji s volnými radikály. Jakmile tedy smícháte cuketu s ovesnými vločkami, můžete si být jisti tím, že svému tělu nadělíte pořádnou dávku úžasných látek.

Placky z cukety a ovesných vloček

Omyjte 2 středně velké cukety a nastrouhejte je. V míse je promíchejte se 2 vejce, 100 gramy jemně mletých ovesných vloček, 120 gramy mouky (ideálně celozrnné), 1 utřeným stroužkem česneku, 1/2 lžičkou soli a také oblíbeným kořením. Použít můžete například 1/2 lžičky římského kmínu, tymián, rozmarýn, sušenou bazalku anebo třeba majoránku. Nechte těsto asi 10 minut odstát a následně ho znovu důkladně promíchejte. Během té doby cuketa pustí vodu, kterou absorbují ovesné vločky. Těsto tedy bude tako akorát husté a bude se s ním dobře pracovat.

K cuketovým placičkám se hodí dip ze zakysané smetany. Zdroj: Shutterstock

Na pánvi rozehřejte asi 2 lžíce olivového oleje a smažte na něm z těsta jednotlivé placičky z obou stran dozlatova. Z pánve je pak pokládejte na papírovou utěrkou vyložený talíř, který pojme přebytečný olej.

Dip ze zakysané smetany

K cuketovým placičkám se skvěle hodí zakysaná smetana, případně dip z ní. Na ten stačí promíchat 1 kelímek smetany a ochutit ji solí, pepřem a různými bylinkami či třeba česnekem. Skvěle chutná i s 1 lžičkou sladké mleté papriky.

Zdroje: fresh.iprima.cz, YouTube.com, spektrumzdravi.cz