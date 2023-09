Čeká vás příprava večere a nevíte co vařit? Zachrání vás cuketa a ovesné vločky. Díky těmto ingrediencím vykouzlíte doslova lahůdku, kterou budete mít hotovou rychlostí blesku a chutná lépe než maso. Nevěříte? Vyzkoušejte.

Ještě vám přebývá na zahradě nějaká cuketa? V tomto případě máte výhodu! Ostatní si ji mohou pořídit od přímých pěstitelů nebo v obchodě, na současném trhu je jich stále dost. Původně byla cuketa vyšlechtěná v Itálii a v české kuchyni její obliba vzrostla především během 80. let. Zeleninu můžete použít nejen v syrovém stavu, ale i v mnoha receptech s tepelnou úpravou. Vždy vám však vznikne pokrm plný zdravých minerálů a vitamínů.

Cuketové karbanátky či čevabčiči

Cuketa se často využívá jako náhražka masa, a proto si z ní můžete připravit pokrmy, které jsou vhodné i pro vegetariány. Ovšem s chutí si je dá i každý masožravec, mnohdy ani nikoho z nich nenapadne, že by v nich maso nebylo. Pro tentokrát vyzkoušejte z cukety karbanátky, anebo čevabčiči. Záleží, co budete z cuketové směsi tvarovat.

Na přípravu receptu se můžete podívat v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Nejprve omyjte 1 střední cuketu a nastrouhejte ji do mísy na hrubším struhadle. Pak ji lehce zasypte solí, řádně promíchejte a nechte tak 10 minut odpočívat. Po uplynutí náležité doby cuketu důkladně vymačkejte, díky soli totiž pustí vodu.

Přidejte k ní 1 střední mrkev nastrouhanou na jemném struhadle, 1 střední brambor nastrouhaný nahrubo a 2 celá syrová vejce. Směs pečlivě promíchejte a poté ji zasypte 4 lžícemi ovesných vloček, které jste si předem nadrtili pomocí mixéru.

V tuto chvíli máte základ hotový a nastává fáze dochucování. Zeleninovou směs dosolte, opepřete černým pepřem a přidat můžete ingredience, které máte v oblibě. Dokonale se hodí čerstvě nasekané bylinky dle vašeho výběru jako je petržel, kopr, rozmarýn, bazalka, ale vhodná je i sušená majoránka, kmín či kari. Stejně tak můžete přidat čerstvý česnek nebo jarní cibulku. Připravené zeleninové těsto nechte opět chvilku odležet.

Tvořte bochánky

V tuto chvíli máte hotovou zeleninovou směs k tomu, abyste z ní mohli tvarovat buď kulaté bochánky ve tvaru karbanátků, ale můžete zkusit i jiný tvar, například malé válečky. Nejlépe se vám směs bude tvarovat dlaněmi, které si předem namočíte ve vodě. Nakonec zeleninové kousky obalte v mouce.

Smažte nebo pečte

Je na vás, jestli se rozhodnete zeleninové kousky smažit nebo péct v troubě. V první variantě smažte v pánvi s předem rozpáleným rostlinným olejem na středním stupni ploténky do zlatova. Opékejte důkladně z obou stran a po dosmažení odsajte nadbytečný tuk papírovou utěrkou. Stejně tak můžete dát cuketové karbanátky péct do trouby. Vyskládejte je na plech předem vyložený pečicím papírem, lehce potřete olejem a vložte do předehřáté trouby. Pečte na 180 stupňů zhruba ½ hodiny.

Extra tip: Jogurtový dip s koprem a česnekem

Do misky vložte bílý jogurt, volte hodně hustý, nejlépe řecký. Přidejte posekaný čerstvý kopr, čerstvý česnek dle chuti a sůl a pepř, případně i papriku. Můžete zakapat i pár kapkami citronové nebo limetkové šťávy.

Zdroje: www.varimesmozkem.cz, www.snedeno.cz, www.prozeny.cz