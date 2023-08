Cuketu stačí zalít vejcem. Fantastická večeře z jedné pánve pro celou rodinu

Sezóna cuket je stále v plném proudu, proto by byla škoda nevyužít jejího potenciálu na maximum. Máme pro vás tip na fantastickou večeři hotovou za pár minut. Z jedné pánve se nasytí celá rodina.

Receptů na cuketové pochutiny není nikdy dost. I když se tato zelenina s koncem léta stává terčem nejrůznějších vtipů, na její variabilitě a všestrannosti to nic nemění. Cuketa je jednou z nejzdravějších druhů zeleniny. Navíc nemá takřka žádné kalorie, takže si ji můžete vychutnávat tak často, jak jen chcete a bez výčitek.

Nejen příloha

Využití cukety je skutečně široké. Většina lidí ji vnímá jako přílohu, skvěle se hodí například ke grilovanému nebo pečenému masu, proměnit ji ale můžete i v plnohodnotnou večeři, která nasytí celou rodinu.

Podívejte se na video, jak připravit cuketovou dobrotu z jedné pánve:

Připravte si cibuli, tu oloupejte a nakrájejte na proužky. Na trošce oleje ji osmahněte v hlubší pánvi a přidejte k ní dva stroužky najemno nakrájeného česneku. Dvě středně velké cukety omyjte a nekrájejte i se slupkou na kolečka. Přidejte do pánve a orestujte. Mezitím si nakrájejte petrželovou nať. Je jedno, jestli použijete kudrnku nebo hladkolistou, volte tu, která vám více vyhovuje.

Do mísy rozklepněte 7 vajec a prošlehejte je s 50 gramy nastrouhaného parmezánu a petrželkou. Osolte a opepřete dle chuti. Pak vlijte do pánve na orestovanou cuketu a nechte zapékat. Zlehka můžete cukety s vejcem promíchat, ale není to nutné.

Jakmile půjde vejce oddělit zlehka od pánve, pomocí talíře směs obraťte. Postup je vidět na videu. A cuketovou dobrotu dopečte. Podávat ji můžete jen tak, nebo k ní připravte třeba jogurtovobylinkový dip.

Cuketa má neskutečně široké využití a svou oblíbenou úpravu si najde každý. Zdroj: Autor: Olga Miltsova / Shutterstock.com

Široké využití

Cuketa se dá ale využít i jinými způsoby. Nesluší jí jen vaječný kabátek. Klidně jí můžete ozvláštnit masovou sekanou či karbanátky. Cuketu můžete obalovat i v trojobalu, anebo si připravit křupavé cuketové tyčky. Cukeťáky jsou také prověřenou lahůdkou. Buď můžete cuketu smíchat s bramborami, anebo použít cuketu samotnou. Díky neutrální chuti se cuketa skvěle hodí na zahušťování omáček, gulášů a polévek. Skvělou parádu také udělá jako přísada do sladkých moučníků.

