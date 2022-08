Cukeťák na plech podle Heleny Vondráčkové: Takhle ho peče každé léto

Máme pro vás další způsob využití cuket z vaší zahrádky! Ukážeme vám recept na slanou nádivku z cuket neboli cukeťák, který známá zpěvačka Helena Vondráčková dostala až ze vzdálené Austrálie.

Cuketová úroda jede stále v plném proudu a jak jinak cukety využít než z nich vařit všelijaké pokrmy. Říkáte si, že už snad ani není možné uvařit nějakou novinku, kterou jste z cuket ještě nedělali? Nyní pro vás máme jedinečný cukeťák, na kterém si pochutná celá vaše rodina. Nejenže je velmi zdravý, ale také se dá jíst jak teplý, tak i studený.

Něco málo o cuketách

Nejdříve byste měli vědět, co je ta cuketa vlastně zač. Začala se pěstovat v Mexiku a střední Americe 7 000 let př. n. l. Podle původu je jasné, že se jedná o teplomilnou rostlinu, která spadá mezi zeleninu, konkrétně je druhem tykve.

Cuketa obsahuje více jak 90 % vody, dále v ní najdeme vlákninu a spoustu minerálů, jako jsou draslík, fosfor, vápník, hořčík, železo, měď, fluor, zinek a sodík. Můžete ji jíst ve velkém množství, jelikož na 100 g povařené cukety má hodnotu pouhých 19 kalorií. Doporučuje se tudíž jíst cuketu i při hubnutí.

Jak připravuje cukeťák Helena Vondráčková? Zdroj: Shutterstock

Využití cukety v kuchyni

Cukety se mohou připravovat na několik způsobů. Nejlepší chuť mají cukety, které jsou 20-30 cm dlouhé. Jelikož se ve slupce vyskytuje velké množství živin, tepelnou úpravu zajišťujeme i s ní. Někteří lidé si pochutnávají i na cuketových květech, které obalují a následně smaží.

Cukety lze také vařit a grilovat, ovšem vy je budete za chvilku péct. Už jste slyšeli o cukeťáku Heleny Vondráčkové? Pokud ne, dozvíte se, jakým stylem si dopřává cuketu slavná zpěvačka.

Cuketu nastrouhejte najemno. Zdroj: profimedia.cz

Australský cukeťák Heleny Vondráčkové

Na tuto slanou nádivku budete potřebovat 5 cuket, 4 mrkve, 1 cibuli, po 400 g šunky a eidamu, 4 stroužky česneku, 5 vajec, 100 ml olivového oleje, polohrubou mouku, prášek do pečiva, sůl, oregano a mletý pepř. Nastrouhejte najemno cibuli, cuketu, mrkev a sýr. Přidejte na kostičky nakrájenou šunku a na tenké plátky nakrájený česneku. Vše pečlivě zamíchejte i s našlehanými vejci. Následně přidejte sůl, pepř, oregano a olej. Ke správné konzistenci těsta použijte polohrubou mouku, do níž jste předtím důkladně zamíchali prášek do pečiva. Vzniklé těsto nalijte do pekáče a nechte hodinu péct v troubě na 180 °C. Podávejte s jogurtem, zakysanou smetanou či s citronem.

Zdroje: magazin.recepty.cz, vareni.cz