Cuketová bábovka se skořicí. Daleko jemnější, dietnější a chutnější než běžná

Cuketová sezona stále ještě není u konce, proto se další recept s touto zeleninou hodí. Dneska to bude recept na cuketovou bábovku se skořicí, která je svou chutí naprosto výjimečná!

Cuketový maraton pokračuje a už vážně nevíte, co s nimi. Už jste pekli i zmiňovanou cuketovou bábovku, ale taková cuketová bábovka se skořicí… to je jiná liga! Pro nos je to taková malá předpříprava na Vánoce, neboť vůně skořice v mnohých lidech právě přesně tohle vyvolává. Po upečení se na okamžik do doby vánočního veselí v myšlenkách přesuňte, ale rychle se vraťte zpět a užívejte ještě konec léta plnými doušky!

Cuket je furt dostatek, zkuste bábovku se skořicí. Zdroj: profimedia.cz

Jak na cuketovou bábovku

Cukety, které do receptu použijete, buď oloupejte, to v případě, když budou většího vzrůstu, nebo je nechte i se slupkou – pokud jsou mladé. Dlabání semínek je na vás, někdo je má rád a nechává je. Každopádně cukety na koncích odkrojte, nastrouhejte na jemné straně struhadla a chvilku nechte odležet, poté z nich vymačkejte přebytek vody.

Větší cukety před zpracováním oloupejte Zdroj: Arturs Budkevics / Shutterstock.com

Troubu si zapněte na 180°C.

Připravte si 400 g cukety,m 150 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 3 vejce, 200 ml oleje, nejlépe slunečnicového, balení vanilkového cukru , balení prášku do pečiva a skořici. Do mísy si rozklepněte vejce, přidejte k nim cukr, i ten vanilkový, a prošlehejte metličkou. Následně přilijte olej a opět prošlehejte. Smíchejte si mouku s kypřícím práškem, přidejte do mísy k ostatním surovinám a dodejte i cuketu. Těsto dochuťte skořicí – kolik, to záleží na vaší chuti.

Velkou parádu udělají v bábovce i vlašské ořechy, pokud je tedy máte rádi. Těsto důkladně promíchejte a nalijte do důkladně vymazané a vysypané bábovkové formy. K vymazání můžete použít samozřejmě máslo nebo olej ve spreji, to je zcela na vás. Vložte do trouby a pečte zhruba 40 minut, ale nakukujte přes sklo a zkuste špejlí po půl hodince, každému peče trouba jinak.

Hotovou bábovku stačí na ozdobu jen pocukrovat, ale fantazii se meze nekladou. Dobrou chuť.

