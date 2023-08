Dvoubarevná hrníčková bábovka z cukety. Vláčná a nadýchaná jako obláček

Vyzkoušejte rychlý a jednoduchý recept na hrníčkovou bábovku z cukety, která se rozplývá na jazyku. Cuketová bábovka je vláčná, nadýchaná a překvapivě zdravá díky cuketě. Bez námahy si užijete lahodný dezert, který představuje dokonalou kombinaci sladkosti a svěžesti. Navíc je připravený rychle a jednoduše, ideální volbou pro ty, kteří si chtějí dopřát sladkou pochoutku bez dlouhého čekání.

Kouzlo cukety nespočívá ve výraznosti, ale jemnosti chuti. Je to taková nenápadná kráska zeleninového košíku, která překvapí svou variabilitou. Z cukety můžete připravit téměř všechno – placky, zapékané pokrmy, salát, špagety, ale i moučník!

Na videu najdete recet na cuketovou bábovku. Vypadá a chutná skvěle!

Variabilní zelenina

Další bonus cukety je v její stravitelnosti a malém počtu kalorií. Výživoví terapeuté naměřili ve 100 g cukety jen 19 kcal. Není proto divu, že zelenina je oblíbená hlavně u modelek a dietařů, kteří touží po hezčích křivkách.

Ještě před sto lety by však málokdo předpovídal téhle zelenině takovou slávu. Do Evropy se dostala v roce 1920, díky emigrantům ze Severní Ameriky, kde se (zejména na kalifornských plantážích) pěstovala ve velkém. Na příklad v Itálii si tuhle „pokračovatelku“ tykve zamilovali natolik, že ji začali šlechtit. A tak vznikly různé druhy cuket pojmenovaných podle pěstitelských stanic v okolí Milána.

Na světě existuje spousta druhů cuket. Spousta z nich se pěstuje i v Čechách. Zdroj: Profimedia

Královna českých zahrad

Do českých obchodů se cuketa dostala počátkem osmdesátých let minulého století. Většina spostřebitelů na tuhle zvláštní „zelenou věc“ podobnou okurce koukalo s nedůvěrou. Časem si zelenina ale získala i jejich přízeň. Rozhodující byl fakt, že cuketa patří mezi nenáročné druhy zeleniny a dá se jednoduše pěstovat na zahradě. Což českých chatařům a zahrádkářům vyhovuje. Patříte mezi ně? Pokud máte na záhoně spoustu cuket, tady je jeden malý tip, jak si je vychutnat.

Dvoubarevná cuketová bábovka

Už jste ji někdy jedli? Pokud ne, tak vám garantujeme, že je vláčná, chutná, voňavá a doslova se rozplývá na jazyku. Pokud jsme vás namlsali, tady je recept.

Nejdříve vymažte a vysypte bábovkovou formu. Nastrouhejte 2 hrnky cuket a smíchejte je se 2 hrnky cukru krupice, 3 vejci, 1 lžící skořice, ½ lžičky mletého badyánu. V jiné míse smíchejte všechny suché přísady – 3 hrnky polohrubé mouky, 1/3 balíčku kypřicího prášku, 1 lžičku sody, 3 lžíce kakaa. Máte hotovo?

Cuketa dodá bábovce vláčnost. Zdroj: Profimedia

Voňavé překvapení z trouby

Do cuketové směsi pomalu vmíchejte sypké přísady a ½ hrnku oleje. Jakmile vám vznikne hutnější těsto, máte vyhráno. Cuketový základ rozdělte na dvě půlky a do jedné z nich vmíchejte 3 vrchovaté lžíce kakaa, střídavě pak vlijte do připravené bábovkové formy a dejte do trouby.

Pečte na 180 °C asi 50 minut. Hotovou bábovku pocukrujte a po vychladnutí servírujte k čaji či kávě. Uvidíte, že se po ní hned zapráší!

Bábovku snáze vyklopíte, když na povrch formy na chvíli položíte mokrou utěrku. Zdroj: Profimedia

