Babiččina cuketová buchta: Vynikající klasika, kterou si zamiluje každý

Cuketa je italský vynález. Ale i my Češi ji milujeme! A v koláčích a buchtách obzvlášť…

Tahle podivná vyšlechtěná podlouhlá tykev se poprvé dostala do Čech v osmdesátých letech minulého století. Od té doby se snaží probojovat do českých jídelníčků a docela se jí to i daří. Zatímco ve své italské domovině kraluje převážně v polévkách, salátech či zapékaných pokrmech, v Čechách se cuketa griluje, přidává se do bramboráků anebo rovnou skončí v koláči.

Nechte ji vypotit

Cuketa patří mezi zeleniny s vyšším podílem vody, proto je důležité ji dát před zpracováním pořádně vypotit. Jak na to? Stačí zeleninu nakrájet na dílky, posolit a nechat na sítku 30 minut, aby pustila šťávu. Když to neuděláte, hrozí, že se vám jídlo (nebo těsto) promění v jedno velké blátíčko. A popravdě o to nikdo z vás určitě nestojí.

A šup s ní do koláče!

Většinou platí nepsané pravidlo, že mladé a křehké cukety se používají na smažení či grilování. Starší nebo přerostlé plody pak plní vedlejší roli v různých jídlech. Jak už jsme zmiňovali, cukety se přidávají i do koláčů. Proč? Důvod je prostý – tato zelenina dodává moučníku vláčnost a jemnost. Navíc se s ní dá experimentovat a připravit z ní slaný nebo i sladký koláč. Záleží jen na vás, jestli se necháte zlákat solí, slaninou a kořením nebo klasickou voňavou buchtou ke kafíčku. Ve druhém případě máme pro vás skvělý recept na babiččinu cuketovou buchtu. Je rychlá, jednoduchá a zaručeně se po ní hned „zapráší“.

Mladší cukety jsou spíše na gril, starší do koláče. Zdroj: Profimedia

Cuketová mňamka podle babičky Magdalény

Zaručeně nadchne dospělé i děti. Ale co je na ní nejlepší – je levná a hotová natotata!



Připravte si:

3 hrnky polohrubé mouky

1,25 hrnku krupicového cukru

1 prášek do pečiva

1 lžička prášku do perníku

1 vanilkový cukr

špetku skořice

2 hrnky strouhané cukety

1 hrnek oleje

2 vejce

1 bílý jogurt

malé množství rumu

hrst nasekaných vlašských ořechů a rozinek

Na strouhání cuket můžete použít klasické struhadlo. Zdroj: Profimedia

Postup přípravy:

V jedné míse smíchejte všechny sypké přísady a postupně k nim přidejte zbytek surovin.

Těsto pořádně promíchejte, vylijte do důkladně vymaštěné formy nebo rovnoměrně rozetřete na vymaštěný, či pečicím papírem vyložený plech.

Buchtu pečte při teplotě 200 °C asi 20 minut.

Jakmile je moučník hotový, nezapomeňte ho pocukrovat moučkovým cukrem a můžete ho dozdobit i višňovou (nebo jinou) zavařeninou.

Náš tip

Pokud chcete, aby byl koláč ještě vláčnější, můžete přidat i trochu strouhaných jablek.

Cuketovou buchtu můžete péct třeba v bochníkové formě nebo jako srnčí hřbet, či bábovku. Zdroj: Profimedia

Víte, proč byste měli jíst cuketu?

Tady jsou čtyři pádné důvody, proč byste měli tuhle zeleninu začít brát vážně.

Cuketa patří mezi nejzdravějším druhům zeleniny.

Posiluje svaly, srdce a působí také jako přírodní lék proti stresu.

Zvyšuje imunitu.

Tlouštíkům pomáhá držet váhu na uzdě.

