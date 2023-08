Desetiminutová letní cuketová buchta. Hotová bleskem a rozplývá se na jazyku

Cuketová buchta je oblíbený letní dezert, který je na přípravu nejen rychlý a snadný, ale navíc je nesmírně chutný. Vyzkoušejte ho, máme pro vás recept!

Cuketa je skvělá zelenina, která se dá použít nejen do slaných pokrmů, ale také do sladkých. Zároveň je nízkokalorická a bohatá na živiny, a navíc má jemnou chuť, která se hodí do mnoha dezertů, které zvláční.

Z cukety se tedy dá upéct spousta úžasných sladkých koláčů a buchet, které lze dochutit ořechy, čokoládou, kakaem, vanilkou, ale i sezónním čerstvým ovocem. Tato zelenina se tak často stává vynikající náhradou másla nebo vajec v receptech na sladké pečivo. Stačí využít základní recept a pak už si jen vytvořit vlastní jedinečný dezert.

Jak upéct cuketový koláč s malinami? Podívejte se na toto video:

Proč je cuketa do sladkých těst dobrá?

Pokud vyrobíte těsto s přídavkem cukety, dodá mu mnohem jemnější texturu, větší vláčnost a vlhkost, aniž by ho nějak významně zředila. Cuketa je navíc nízkokalorická a bohatá na živiny, takže se jedná i o zdravý způsob pečení. Vzhledem k tomu, že má neutrální chuť, je vhodná do mnoha různých receptů.

Pokud vyrobíte těsto s přídavkem cukety dodá mu mnohem jemnější texturu, větší vláčnost a vlhkost. Zdroj: Shutterstock

Desetiminutová letní cuketová buchta

Předehřejte si troubu na 180 stupňů Celsia a než se ohřeje, smíchejte v míse 1 šálek polohrubé mouky, 1 šálek cukru, 1/2 lžičky soli, 1/2 lžičky jedlé sody a stejné množství prášku do pečiva. V jiné míse smíchejte 1 vejce, 1/2 šálku oleje, 1 lžičku vanilkového extraktu a 2 šálky nastrouhané cukety.

Obě směsi smíchejte a řádně promíchejte, aby se dokonale propojily. Těsto pak nalijte do vymazané a vysypané formy na pečení. Následně pečte v předehřáté troubě po dobu 50 až 60 minut. Před podáváním nechte buchtu dostatečně vychladnout.

Extra tipy

V případě, že chcete mít buchtu ještě více vláčnou, přidejte do těsta 1/2 šálku mléka.

Můžete ji také servírovat s vanilkovou zmrzlinou či šlehačkou.

Využijte letní úrodu ovoce

V letní sezóně by bylo škoda nepoklást buchtu momentálně dostupným ovocem, skvěle se hodí jahody, třešně, maliny, rybíz, borůvky, ale i meruňky a broskve. Buchtu lze zasypat i tolik oblíbenou žmolenkou nebo po dopečení polít vrstvou pudinku či želírované ovocné šťávy.

Cukety lze použít i do bábovky. Zdroj: Instagram / Martha Stewart

Cuketa na další sladké varianty

Cuketa je zeleninou, kterou můžete s přehledem využít i do pudinku, palačinkového těsta, jako panna cottu, anebo k výrobě zmrzliny. Stejně se cukety náramně hodí do sladkých omáček a salátů. A možná by vás to ani nenapadlo, ale cukety je možné i na sladko nakládat a kandovat.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.tescoma.cz, www.zdraveomlazeni.cz