Cuketová mouka je geniální na zahuštění polévek i omáček. Výroba je snadná

Už jste někdy slyšeli o cuketové mouce? Tahle skvělá vychytávka při zpracování nadúrody cuket skvěle zahustí polévky, omáčky a je ideální i pro štíhlou linii a bezlepkovou dietu.

Máte velkou úrodu cuket a nevíte co s ní? Nebo jste nakoupili kvanta zlevněných cuket a už vám tahle zelenina „leze krkem“? Pokud tento cuketový nášup nechcete poslat k ledu (tedy do mrazáku), můžete si z něj udělat mouku. Příprava je rychlá a využití maximální. Proto neváhejte a pusťte se do práce.

Cuketa jako zdravé zahušťovadlo

V cuketě najdeme množství vitamínů a minerálů, obsahuje vitaminy A, B a C obsahuje ještě karoteny, vlákninu, hořčík, vápník, železo, draslík a fosfor. Působí pozitivně na náš zrak, svaly i srdce, podporuje správnou činnost mozku a působí blahodárně i při dně a cukrovce. Cuketová mouka je přirozeně bezlepková a obsahuje minimum kalorií. Jedná se tak o jeden z nejzdravějších prostředků na zahušťování omáček i polévek.

Cuketu nakrájejte na půlkolečka, která by měla být tenčí než 0,5 centimetru. Zdroj: Shutterstock.com / Valentyn Volkov

Jak cuketovou mouku využijete?

Cuketová mouka nahradí klasickou mouku i jíšku, proto ji můžete použít k zahušťování polévek, omáček, palačinkového nebo bramborového těsta. Skvělá je i na obalování řízků! Výhodou cuketové mouky je její nevýrazná chuť, takže ji můžete použít prakticky do jakéhokoli pokrmu. Jediné, na co byste si měli dát pozor, je dávkování. Na zahuštění pokrmu stačí polovina dávky, než jste zvyklí při práci s moukou.

Cuketová mouka hotová v cuku letu…

Připravte si 2,5 kg cuket, ostrý nůž, pekáč, pečicí papír a mixér. Předehřejte troubu na 80 °C. Cukety omyjte, osušte, rozpulte a zbavte semínek. Pokud máte „mladší kusy“, můžete semínka ponechat. Pak zeleninu nakrájejte na půlkolečka, která by měla být tenčí než 0,5 centimetru.

Cuketovou moukou můžete zahustit prakticky jakoukoli omáčku. Zdroj: Schalamoon / Shutterstock.com

Plech vyložte pečicím papírem a rozprostřete na něj „cuketové měsíčky“. Ty pak v troubě doknale usušte. Jak poznáte, že cuketa je usušená? Jednoduše, bude šustit! Pokud nevydá tento zvuk, hrozí, že vám výsledná mouka zplesniví.

Usušené kousky cuket rozmixujte na prášek a skladujte ve vzduchotěsné nádobě. Nelekněte se, z kvanta cuket vám vznikne jen trochu mouky. Jde o normální věc.

