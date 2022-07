Cuketová omáčka na špagety: Snadno si vyrobíte zásobu na celý rok

Cuketa, kam se podíváš. Pěstitelé jistě vědí, o čem je řeč. Cukety jsou totiž vděčná plodina, která nám poskytuje silnou sklizeň. Na jednu stranu ohromná radost, na druhou stranu…co s nimi?

Už ani sousedé od vás cuketu nechtějí, co teď? Jednoduše si ji zpracujte na „horší časy“ zimního období, kdy určitě přijde vhod! Rychlou zimní večeři budete mít vymyšlenou v cuku letu, neboť sáhnete do spíže pro tuhle vynikající dobrotu a za pár minut bude na stole cuketová delikatesa.

Potřebné ingredience

celá palice česneku

2 lžičky soli

2 velké konzervy rajského protlaku

4 lžíce sójové omáčky

lžička sladké červené papriky

6 cibulí

1, 5 kg cukety pokrájené na kostičky

3 lžíce vepřového sádla (nebo oleje)

lžička sušeného zázvoru

Úroda cuket je mnohdy nad očekávání, tak proč si nepřipravit pár sklenic na zimu. Zdroj: Autor: alicja neumiler / Shutterstock.com

Jak na to

Nachystejte si pořádný rendlík, aby se vám do něj vše vešlo. Nejdříve rozpalte sádlo a osmahněte na něm najemno nakrájenou cibuli. Stroužky česneku z celé palice prolisujte k cibuli a přidejte i kostičky cukety. Směs stále promíchávejte a postupně do ní přidejte zázvor, sójovou omáčku, sůl, sladkou papriku a vše poduste cirka 25 minut. Po této době přidejte do hrnce ještě rajské protlaky a duste dalších 15 minut. Od sporáku se můžete přesunout k plnění skleniček. Samozřejmostí jsou skleničky čisté, ale i předehřáté – můžete je na chvíli strčit do trouby. Po naplnění sklenice zavíčkujte a otočte víčkem dolů, aby se přichytilo. V této poloze nechte sklenice vychladnout. Omáčka se skladuje na tmavém a chladném místě.

Cuketa zavařená na zimu. Uchovávejte ji v temnu a chladu. Zdroj: Georgina198 / Shutterstock.com

Další cuketová inspirace

Je mnoho receptů, kam můžete cuketu ukrýt a skoro nikdo to nepozná. Pak jsou recepty, kde je cuketa hlavní ingrediencí. Ať to máte rádi tak, či tak, omrkněte další nápady na zpracování cuket.

cuketový perník

cuketové karbanátky

cuketová roláda s rajčaty a česnekem

cuketové palačinky

cuketová pizza

studený cuketový salát

cuketový nákyp

cuketové bramboráky

cuketové hranolky se sýrem

cuketová blesková buchta

cuketová pomazánka

Zdroje: www.nejrecept.cz, www.jenzeny.cz