Vynikající cuketová omáčka: Je rychlá, snadná a hodí se k mnoha pokrmům

Cukety jsou nesmírně vděčnou zeleninou, kterou lze upravit na několik desítek způsobů. Jedním z nich, který zároveň prodlouží životnost těchto podlouhlých zelených či žlutých plodů, je příprava vynikající cuketové omáčky. Je bleskurychle hotová a díky sterilizaci vám vydrží i několik měsíců. V kuchyni má pak obrovskou škálu využití a zakomponovat ji můžete do mnoha pokrmů.

Mnozí mají doma ještě velké zásoby cuket, které se jim během léta podařilo vypěstovat, a přemýšlejí, co s pomalu skomírající zeleninou udělat, aby ji zužitkovali. Receptů existuje mnoho, díky jednomu z nich ovšem cuketu uchováte na velmi dlouhou dobu a budete si ji moci dopřát i v zimních měsících. Výroba a následná sterilizace cuketové omáčky je velmi snadná, a co víc, výsledná pochoutka má v kuchyni všestranné využití. Zužitkujete ji například při pečení masa, úžasně nahradí klasickou omáčku na těstoviny a dá se konzumovat i coby pomazánka na topinky.

Jak zavařovat

Zavařování se pro někoho může zdát jako poměrně složitý úkol, opak je ale pravdou. Stačí se držet několika základních pravidel a sterilizaci oblíbené zeleniny zvládne naprosto každý. Základem všeho je správná hygiena. Ještě předtím, než se pustíte do plnění zavařovacích sklenic, všechny je perfektně omyjte, a to i včetně víček a těsnících gumiček. Zároveň se přesvědčte o tom, zda nejsou nádoby někde poškozeny a gumičky a víčka pevně drží. Pokud si u některé ze sklenic nebudete stoprocentně jisti, raději ji při zavařování nepoužívejte.

Kromě čistých sklenic je nutné dodržovat přísná pravidla i při výrobě zavařovaného pokrmu. Vždy pracujte jen s čistým nádobím a nikdy během přípravy neochutnávejte pokrm z jedné vařečky. Vždy sáhněte po čisté lžíci a po ochutnání ji do hrnec už nikdy nevracejte.

Samotný proces zavařování je pak velmi snadný. Naplněné a dobře utěsněné sklenice vložte do hrnce, jehož dno jste vyložili utěrkou, a zalijte je teplou vodou tak, aby sahala do poloviny výšky sklenic. Poté zapněte sporák a přiveďte teplotu vody mezi 80 až 90 stupňů Celsia. Bez kuchyňského teploměru se při tomto procesu neobejdete. Udržujte sklenice při této teplotě asi půl hodiny a je hotovo. Po zavařování nesmí být víčka sklenic vypouklá. Znamenalo by to totiž, že se do nádob dostal vzduch, kvůli kterému by brzy zavařeninu mohly napadnout nejrůznější plísně a pochoutka by se zkazila.

U některých receptů, jako například právě u cuketové omáčky, se však bez klasického zavařování zcela obejdete. Bez sterilizovaných sklenic ale rozhodně ne.

Úžasná cuketová omáčka

Budete potřebovat:

2 kilogramy cukety (zhruba 6 středně velkých kusů)

350 gramů cibule

600 gramů papriky

280 gramů mrkve

2 kilogramy rajčat

150 mililitrů olivového oleje

2 lžíce soli

100 mililitrů octa

česnek dle chuti (ideálně však jednu hlavičku)

10-15 kuliček pepře

200 gramů cukru

Postup:

Všechnu zeleninu vyjma cukety si pomeleme v mlýnku na maso nebo ji v robotu nahrubo rozmixujeme. V krajním případě lze použít i struhadlo, což s sebou ovšem nese dost práce. Poté si nakrájíme cuketu na malé kostičky. Do většího hrnce přemístíme rozmixovanou zeleninu, přidáme k ní cukr, pepř, sůl a olej. Přivedeme k varu a následně přidáme i nakrájenou cuketu. Směs necháme na menším ohni vařit asi hodinu a poté ochutnáme. Podle potřeby přidáme cukr či sůl a na závěr přilijeme ocet.

Odstavíme ze sporáku a rozdělíme do předem připravených a sterilizovaných sklenic. Dobře nádoby uzavřeme, zakryjeme je dekou a necháme zcela vychladnout. Sklenice s cuketovou omáčkou skladujeme na temném a chladném místě, ale snese i pokojovou teplotu.