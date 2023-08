Večeře pro celou rodinu z jedné pánvičky: Fantastická rychlovka z cuket

Cukety jsou plné vitaminů a stojí pár korun. Využijte toho a připravte si skvělý rychlý oběd nebo večeři z jedné pánvičky.

Cuketa je šťavnatá, křupavá a nízkotučná. Ve 100 g téhle zeleniny je jen 19 kcal, takže si ji můžete dopřávat ve vrchovaté míře, i když se snažíte shodit nějaké to kilo navíc. Za odměnu vaše tělo získá pořádnou dávku minerálů – zejména vápníku, hořčíku, železa a vitaminu B, A, C. V případě cuket platí, co je malé, to je hezké. Menší plody jsou chutnější než „gigantické“ cuketové hrušky, proto sázejte na větší množství menších plodů než na jednoho „obra“. Vhodné jsou světlezelené kousky s tenčí slupkou. Většina lidí cukety loupe, vy to ale nedělejte, protože právě v tomhle jejím zeleném kabátku je nejvíce vitaminů a minerálů.

Na videu najdete recept na rychlou cuketovou večeři z jedné pánve krok za krokem:

S čím se cuketa skvěle doplňuje

Cuketa je vhodná na přípravu studených či teplých pokrmů. Počítejte s tím, že má ale mdlejší chuť. Proto na talíři dobře vynikne s výraznějšími druhy zeleniny, jako jsou červené papriky, rajčata, cibule a česnek.

Pokud chcete, můžete ji také promíchat s čerstvými bylinkami, jako jsou estragon, oregano nebo citronová meduňka. Zelené natě dodají cuketovému jídlu vůni, šmak, ale zároveň podpoří i vaši střevní mikroflóru. Ať už budete připravovat z cukety cokoliv, nezapomeňte ji zakápnout trochou olivového oleje. Provitamin A, který zelenina obsahuje, je totiž rozpustný v tucích.

Cuketa má neutrální chuť a proto se dobře kombinuje s aromatickou zeleninou či bylinkami. Zdroj: Profimedia

Zelenina se spoustou úprav

Nejdietnější cuketa je ta dušená. Ale tato zelenina dobře vynikne i v polévkách či salátech (nakrájená na tenká kolečka), kde působí jako osvěžující prvek. Cuketu můžete grilovat, smažit ve formě placiček nebo plátků v trojobalu. Z cukety ale můžete vyrobit i pesto nebo dokonce alternativní veganské těstoviny. My jsme pro vás dnes připravili skvělý recept na cuketovou rychlovku, ze které se nají celá rodina.

Večeře z jedné pánve plná barev a chutí

Nasekejte ½ cibule a orestujte ji s kapkou olivového oleje. Jakmile cibulka lehce zesklovatí, přihoďte k ní nasekané 3 stroužky česneku, ½ na kostky nakrájené červené a ½ žluté papriky. Vše okořeňte lžičkou drceného kmínu a nechte hezky prohřát. Na konec do směsi přidejte 1 – 2 nakrájené menší cukety, misku mražené kukuřice a 4 – 5 cherry rajčátek.

Červená paprika a rajčata dodají pokrmu hezké barvy. Zdroj: Profimedia

Pánev přiklopte pokličkou a nechte podusit. Jakmile je zelenina měkká, přidejte konzervu červených fazolí a trochu kečupu nebo rajčatového pyré. Zeleninovou směs ochuťte cukrem, solí a znovu prohřejte. Servírujte ji s nasekanou jarní cibulkou a strouhaným eidamem.

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.youtube.com